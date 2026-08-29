Svētdiena gaidāma mēreni silta un daļēji mākoņaina.
Sabiedrība
Šodien 15:15
Silts, bet nepastāvīgs laiks: sinoptiķi atklāj, ko nesīs svētdiena
Svētdiena Latvijā gaidāma mēreni silta un daļēji mākoņaina, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Naktī Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, daudzviet gaidāms lietus, vietām iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +13, +17 grādiem.
Arī Rīgā naktī būs mākoņains laiks, palaikam līs. Vējš pūtīs lēni no dienvidu puses, bet gaiss atdzisīs līdz +14, +16 grādiem.
Dienā joprojām būs mākoņains un dažviet īslaicīgi līs, tomēr vietām debesis arī skaidrosies. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš.
Gaisa temperatūra iesils līdz +18, +23 grādiem.