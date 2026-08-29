Silts, bet nepastāvīgs laiks: sinoptiķi atklāj, ko nesīs svētdiena
Foto: Zane Bitere/LETA
Svētdiena gaidāma mēreni silta un daļēji mākoņaina.
Sabiedrība

Silts, bet nepastāvīgs laiks: sinoptiķi atklāj, ko nesīs svētdiena

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Svētdiena Latvijā gaidāma mēreni silta un daļēji mākoņaina, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Silts, bet nepastāvīgs laiks: sinoptiķi atklāj, ko...

Naktī Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, daudzviet gaidāms lietus, vietām iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +13, +17 grādiem.

Arī Rīgā naktī būs mākoņains laiks, palaikam līs. Vējš pūtīs lēni no dienvidu puses, bet gaiss atdzisīs līdz +14, +16 grādiem.

Dienā joprojām būs mākoņains un dažviet īslaicīgi līs, tomēr vietām debesis arī skaidrosies. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš.

Gaisa temperatūra iesils līdz +18, +23 grādiem.

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