Nepālā publiskots izglābto saraksts - Latvijas valstspiederīgo tajā pagaidām nav
Nepālas Tūrisma departaments patlaban ir publicējis informāciju par 29 Latvijas pilsoņiem, kuri uzskatāmi par bezvēsts pazudušiem pēc nesenās dabas katastrofas, savukārt starp publicētajiem izglābto vārdiem Latvijas valstspiederīgo pagaidām nav, informēja Ārlietu ministrija (ĀM).
Tā kā sarakstā ir kļūdas un nav iekļautas visas personas, Latvijas goda konsuls Nepālā ir saziņā ar atbildīgajiem dienestiem, lai panāktu, ka saraksts tiek labots un papildināts.
Pēc Latvijas ārlietu dienesta informācijas, pašlaik nav informācijas par 33 Latvijas valstspiederīgajiem stihijas skartajā reģionā. Jauni tuvinieki saziņai ar ĀM nav pieteikušies. Ministrija sarakstu ar šīm 33 personām ir iesnigusi Nepālas Ārlietu ministrijai un tas nosūtīts arī Eiropas Ārējās darbības dienestam un Somijas Ārlietu ministrijai, jo tai ir vēstniecība Nepālā. Arī Latvijas vēstniecība Ķīnā ir iesniegusi sarakstu atbildīgajām institūcijām.
Reģionā turpinās plaši glābšanas darbi, tomēr reģions ir bez telefona sakariem un nav pieejams internets, atzīmē ĀM.
Nepālas glābšanas dienests ir publicējis izglābto vārdus, taču pagaidām starp tiem Latvijas valstspiederīgo nav. Izglābtie tiek pulcēti kaimiņu provincē.
Nepālas policija kopš 28. augusta rīta ir izveidojusi publisku tiešsaistes portālu, lai palīdzētu ģimenēm identificēt neatpazītās personas. Vietnē ir pieejami saraksti ar pazudušajām un atrastajām personām, atzīmē ĀM. Kā pārliecinājās aģentūra LETA, šajā portālā daudz informācijas gan ir vietējā valodā un rakstībā, attēli mēdz būt izplūduši un cilvēki tajos smagi cietuši.
Tikmēr ĀM ir saņēmusi ziņas par vienu Latvijas pilsoni no citas tūristu grupas, kura ir drošībā Tibetā. Tas nozīmē, ka reģionā vēl var būt arī citi Latvijas valstspiederīgie citās grupās, kā arī individuāli ceļotāji, atzīst ĀM.
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Agrāk šonedēļ ĀM vēstīja, ka tās Konsulārā departamenta apkopotajā sarakstā no dažādiem avotiem - gan ģimenēm, gan draugiem - ir ziņas par 39 tūristiem no Latvijas Nepālā. No tiem 34 ir Latvijas valstspiederīgie no divām tūristu grupām.
Kā norāda ĀM, informācijas apkopošanu apgrūtina fakts, ka neviens ceļotājs no tūristu grupām nebija reģistrējies Konsulārajā reģistrā. Konsulārajā reģistrā bija reģistrējies tikai viens individuālais ceļotājs, kurš ir apzināts, un viņš ir drošībā.
Jau vēstīts, ka 26. augustā ledāja sabrukums izraisīja ledus atlūzu plūsmu, kā rezultātā no glaciālā ezera sākās ūdens un dubļu plūdi, Nepālā un Ķīnā izraisot plašus postījumus. Līdz svētdienas rītam bija apzināts, ka dabas katastrofā gājuši bojā vismaz 630 cilvēki, bet bez vēsts pazuduši ap 3000.
Tuvu negadījuma epicentram atradās arī liela Latvijas tūristu grupa.