No lietota tekstila izgatavos gultas dzīvnieku patversmes iemītniekiem
Ražotāju atbildības organizācija SIA "Latvijas zaļais punkts" sadarbībā ar SIA "Eco Baltia vide" un dzīvnieku patversmi "Ulubele" sestdien, 5. septembrī, rīkos meistarklasi, kurā varēs no lietota tekstila izgatavot gultas patversmes iemītniekiem, informēja "Eco Baltia vide".
Pasākuma mērķis ir praktiskā un viegli uztveramā veidā parādīt, ka tekstils, kas mājās kļuvis lieks, ne vienmēr ir atkritumi. To iespējams izmantot atkārtoti, pagarinot materiālu dzīves ciklu un vienlaikus radot reālu ieguvumu patversmes dzīvniekiem. Dalībai iepriekšēja pieredze šūšanā nav nepieciešama. Dalībniekiem būs iespēja līdzi ņemt vairs nevajadzīgus džemperus, mīksta auduma bikses, segas un spilvenus.
"Latvijas zaļā punkta" valdes loceklis Kaspars Zakulis norāda, ka tekstila patēriņš un līdz ar to arī atkritumu apmērs turpina pieaugt, tāpēc arvien svarīgāk ir meklēt veidus, kā lietām dot ilgāku mūžu un jaunu pielietojumu. Šajās meistarklasēs lietots tekstils pārtop dzīvnieku gultās, vienlaikus veicinot uz apriti orientētu domāšanu un sniedzot atbalstu dzīvnieku patversmes "Ulubele" iemītniekiem. Zakulis min, ka iniciatīva īstenota divas reizes, kopā izgatavojot 33 gultas dzīvniekiem.
Pasākuma laikā interesentiem būs iespēja uzlabot apģērba gabalus ar dekoratīvām termouzlīmēm audumam, dodot apģērba gabaliem iespēju kalpot ilgāk. Tādēļ apmeklētājiem būs iespēja līdzi ņemt apģērba gabalus, kuriem ir kāds bojājums, ko iespējams nomaskēt ar interesantu dizaina elementu, vai apģērba gabalus, kas šķiet jau apnikuši un kam nepieciešama vizuāla pārmaiņa.
Meistarklase notiks 5. septembrī no plkst. 14 līdz 19 dzīvnieku patversmē "Ulubele" labdarības pasākuma laikā.
Dalība "Ulubele" rīkotajā labdarības pasākumā ir par ziedojumu. Savukārt dalība "Eco Baltia vide" rīkotajās meistarklasēs ir bez papildu maksas.
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Jau ziņots, ka "Eco Baltia vide" apgrozījums pagājušajā gadā bija 84,98 miljoni eiro, kas ir par 14,9% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa pieauga par 19,8% - līdz 12,432 miljoniem eiro.
Uzņēmums reģistrēts 1996. gada septembrī, un tā pamatkapitāls ir 14 277 450 eiro. "Eco Baltia vide" pilnībā pieder AS "Eco Baltia".
"Eco Baltia" koncerna vadošie uzņēmumi ir "Iterum" (iepriekš "PET Baltija"), "Eco Baltia vide", "Latvijas zaļais punkts", SIA "Nordic Plast", SIA "Jumis", Čehijas "Tesil Fibres" un Lietuvas "Ecoservice", kā arī Polijas "Metal Plast".
Kompānija reģistrēta 2011. gadā, un tās pamatkapitāls ir 35 005 eiro. "Eco Baltia" akcionāri, pēc kompānijā vēstītā, ir "BSGF Salvus" (52,81%), kas pārstāv investīciju fondu "INVL Baltic Sea Growth Fund", Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (30,51%) un Māris Simanovičs (16,68%) ar SIA "Enrial Holdings" un "Penvi Investment Ltd." starpniecību.