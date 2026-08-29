Una Ulme emocionālā vēstulē uzrunā Nepālā pazudušo skolotāju: "Mēs gaidām tevi mājās"
Žurnāliste un blogere Una Ulme sociālajos tīklos dalījusies ar emocionālu vēstuli savai skolotājai Egijai Kerliņai, kura pēc postošajiem plūdiem Nepālā tiek uzskatīta par pazudušu.
"Es zinu, ka tā ir tavas dvēseles izvēle. Tomēr man gribas ticēt brīnumam, ticēt sargeņģeļiem," raksta Ulme, uzrunājot savu skolotāju un paužot cerību par viņas atgriešanos mājās.
Vēstulē Una Ulme raksturo Egiju Kerliņu kā gaišu, viedu un nesavtīgu cilvēku, kura ar savām zināšanām un praksēm palīdzējusi daudziem cilvēkiem.
"Tu esi Skolotājs ar lielo burtu, jo neuzspied savas zināšanas, bet nesavtīgi ar tām dalies," raksta Ulme.
Viņa uzsver, ka Egijas atgriešanos gaida ne tikai tuvinieki, bet arī cilvēki, kuriem viņas darbs un klātbūtne ir bijusi nozīmīga.
"Mēs gaidām tevi mājās. Jo mums vajag tavas zināšanas," raksta Ulme, pieminot arī kopīgās ieceres – labdarības akciju un novembrī plānoto došanos uz Indiju.
Noslēgumā Una Ulme pauž atbalstu un cerību: "Mēs lūdzamies, ticam un gaidām. Un sūtām tev bezgalīgu mīlestību."
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Jau ziņots, ka pēc postošajiem plūdiem Nepālā un Tibetas pierobežā bez vēsts pazuduši vairāki Latvijas valstspiederīgie. Latvijas Ārlietu ministrija iepriekš norādīja, ka par cilvēku atrašanās vietu tiek vāktas ziņas, savukārt Nepālas Tūrisma departamenta atjaunotajā sarakstā starp pazudušajiem iekļauti arī Latvijas iedzīvotāji.