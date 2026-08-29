"Lai neviens šajā gaidīšanā nav viens!" Rīgas lidostā aicina atbalstīt Nepālā pazudušo latviešu tuviniekus
Pēc postošajiem plūdiem Nepālā un dubļu nogruvuma Tibetā, kuros gājuši bojā un pazuduši simtiem cilvēku, Rīgas lidostā svētdien aicina pulcēties, lai kopīgi paustu atbalstu tiem, kuri šobrīd gaida ziņas par saviem tuviniekiem.
Aicinājuma autore norāda, ka īpaši smags šis laiks ir cilvēkiem, kuri nevar sazvanīt savus mīļos, dzirdēt viņu balsi un uzzināt, vai ar viņiem viss ir kārtībā.
"Katram no mums šobrīd ir vajadzīgs atbalsts un stiprs plecs. Bet jo īpaši tiem, kuri gaida savus mīļos un nevar viņus sazvanīt, nevar sadzirdēt viņu balsi, nevar vienkārši pajautāt – vai ar tevi viss ir kārtībā?" teikts aicinājumā.
Cilvēki aicināti svētdien, 30. augustā, plkst. 17.50 pulcēties Rīgas lidostā – tieši laikā, kad šai ceļotāju grupai bija paredzēts atgriezties mājās.
"Sanāksim vienā ciešā aplī un kaut dažas minūtes kopā sūtīsim viņiem spēku, izturību, mīlestību un ticību," teikts aicinājumā.
Kā atpazīšanās zīme dalībnieki aicināti pie sirds piespraust baltu lentīti.
Jau ziņots, ka Nepāla piedzīvo vienu no pēdējo gadu smagākajām dabas katastrofām. Šobrīd plūdos bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 633.
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Plūdu sekas Nepālā
Divas dienas pēc postošajiem plūdiem Nepālā turpinās izdzīvojušo meklēšana.
Ārlietu ministrija saņēmusi ziņas par 39 tūristiem no Latvijas, kas šobrīd varētu atrasties Nepālā. Konsulārajā departamentā ziņo, ka kopš katastrofas brīža tuviniekiem nav izdevies sazināties ar 29 personām.