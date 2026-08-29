Randu pļavās konstatēts apdraudējums apmeklētājiem: aicina būt uzmanīgiem
Foto: Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts
Randu pļavās konstatēts apdraudējums apmeklētājiem.
Sabiedrība

Randu pļavās konstatēts apdraudējums apmeklētājiem: aicina būt uzmanīgiem

Samanta Kārkliņa

Jauns.lv

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Randu pļavu takas apmeklētāji aicināti būt īpaši uzmanīgiem – skatu tornī pie 5. putnu būra konstatēts iršu pūznis, informē Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts.

Randu pļavās konstatēts apdraudējums apmeklētājiem...

Dabas teritorijas apsaimniekotāji norāda, ka irši savu teritoriju var aizsargāt agresīvi, ja sajūt apdraudējumu. Tāpēc apmeklētāji tiek aicināti netuvoties 5. putnu būrim – lielākajam putnu būrim pie kāpnēm – un netraucēt kukaiņus.

Īpaši uzmanīgiem jābūt cilvēkiem ar bērniem un mājdzīvniekiem – suņus aicina turēt pavadā.

Atbildīgie dienesti meklē risinājumu situācijas novēršanai un aicina apmeklētājus ievērot piesardzību līdz turpmākam paziņojumam.

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