Randu pļavās konstatēts apdraudējums apmeklētājiem.
Sabiedrība
Šodien 11:33
Randu pļavās konstatēts apdraudējums apmeklētājiem: aicina būt uzmanīgiem
Randu pļavu takas apmeklētāji aicināti būt īpaši uzmanīgiem – skatu tornī pie 5. putnu būra konstatēts iršu pūznis, informē Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts.
Dabas teritorijas apsaimniekotāji norāda, ka irši savu teritoriju var aizsargāt agresīvi, ja sajūt apdraudējumu. Tāpēc apmeklētāji tiek aicināti netuvoties 5. putnu būrim – lielākajam putnu būrim pie kāpnēm – un netraucēt kukaiņus.
Īpaši uzmanīgiem jābūt cilvēkiem ar bērniem un mājdzīvniekiem – suņus aicina turēt pavadā.
Atbildīgie dienesti meklē risinājumu situācijas novēršanai un aicina apmeklētājus ievērot piesardzību līdz turpmākam paziņojumam.