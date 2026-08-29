Pēc CSDD datu noplūdes NBS apsver iespēju mainīt transportlīdzekļu numura zīmes
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) patlaban apsver un izvērtē nepieciešamību veikt transportlīdzekļu numura zīmju maiņu, ņemot vērā CSDD kiberincidentu un iespējamo ar to saistīto informācijas noplūdi, informē NBS.
Gala lēmums par numura zīmju maiņu, tostarp par finansējumu, tiks pieņemts pēc izvērtējuma pabeigšanas, tostarp ņemot vērā drošības iestāžu rekomendācijas, norādīja NBS.
NBS gan nekomentē kuru struktūrvienību automašīnām numura zīmes varētu nomainīt.
Jau ziņots, ka ņemot vērā Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) datu noplūdi, Latvijas operatīvās darbības iestādes izvērtēs nepieciešamību nomainīt savām automašīnām numura zīmes un, iespējams, īstenos citus drošības pasākumus, kurus gan neatklāj.
Daļai šo iestāžu automašīnas ir trafaretas, bet daļa netrafaretas, tostarp tādas, kuras izmanto slepenām izmeklēšanas vai valsts drošību īstenošanai paredzētām darbībām.
Piemēram, lielākā operatīvas darbības iestāde ir Valsts policija. Valsts policija ir nosūtījusi pieprasījumu CSDD ar mērķi identificēt riskus saistībā ar kiberuzbrukumā noplūdušajiem datiem par policijas reģistrētājiem transportlīdzekļiem, attiecīgi pēc tam pieņemot lēmumu par nepieciešamību veikt atsevišķu policijas transportlīdzekļu numuru nomaiņu.
Jau ziņots, ka kiberuzbrukumā CSDD augusta sākumā iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un aptuveni 200 000 juridisko personu dati. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pēc vairāku amatpersonu aicinājuma atkāpties no amatiem šādu lēmumu pieņēma gan CSDD valde, gan padome.
Vienlaikus satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV) ierosinājis dienesta izmeklēšanu, kas jāveic paātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi. Izmeklēšanā cita starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar "Tet" par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu.
Savukārt Ģenerālprokuratūrā sākta prokurora pārbaude par iespējami pieļautiem pārkāpumiem vai nolaidību, kā rezultātā notikusi datu noplūde no CSDD informācijas sistēmām.
Tāpat Valsts policija sākusi kriminālprocesu par kiberuzbrukumu CSDD.