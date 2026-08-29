Sestdien debesis apmāksies un vietām līs.
Sabiedrība
Šodien 08:20
Sestdien debesis apmāksies un vietām līs
Sestdien Latvijai no rietumiem pāri virzīsies nokrišņu zona, tāpēc debesis pakāpeniski apmāksies un vietām gaidāms īslaicīgs lietus, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Vēl rīta pusē laiks saglabāsies mierīgs, bet īslaicīgi nokrišņi gaidāmi no dienas vidus pārsvarā rietumu un centrālajos rajonos, kur lokāli iespējams arī pērkona negaiss.
Vējš turpinās lēni līdz mēreni pūst no dienvidaustrumiem un dienvidiem, piekrastē un centrālajos rajonos tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +18...+23 grādiem.
Rīgā dienā debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā debesis apmāksies un vakarā gaidāms lietus. Saglabāsies dienvidaustrumu, dienvidu vējš, kas brāzmās sasniegs 14 metrus sekundē, bet gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +20...+22 grādiem.