Marija Novikova.
112
Šodien 23:24
Meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2009. gadā dzimušo Mariju Novikovu
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Ziemeļu iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2009. gadā dzimušo Mariju Novikovu, kura šā gada 27. augustā izgāja no savas dzīvesvietas Ādažu novadā, Carnikavas pagastā, un līdz šim brīdim nav zināma viņas atrašanās vieta.
Jaunietei ir nosliece uz klaiņošanu, var būt agresīva. Īpaša pazīme: zem kreisās acs tetovējums.
Pazīmes: augums 168 cm, mati īsi rudā krāsā. Bija ģērbusies pelēkas krāsas jakā ar kapuci, melnas krāsas biksēs, melnas krāsas soma.
Valsts policija aicina aplūkot jaunietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
Marija Novikova.