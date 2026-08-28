Nepāla papildina pazudušo sarakstu: tajā iekļauti 29 Latvijas valstspiederīgie
Nepālas Tūrisma departaments piektdien, 28. augustā, publiskojis atjaunotu Rasuvas apgabala katastrofālajos plūdos pazudušo personu sarakstu. Tajā norādīti jau 29 Latvijas valstspiederīgie.
Iepriekš Nepālas iestāžu sagatavotajā sarakstā bija iekļauti tikai seši Latvijas valstspiederīgie. Savukārt 28. augustā plkst. 17.00 pēc vietējā laika atjaunotajā dokumentā norādītas jau 29 pazudušas personas no Latvijas.
Detalizētajā sarakstā redzami gan seši iepriekš publiskotie vārdi, gan vēl 23 Latvijas valstspiederīgie. Papildus sarakstā iekļauti Svetlana Krinicka, Līga Čarna, Irita Kiršblūma, Vita Eisaka-Jefimova, Sergejs Jefimovs, Vineta Šķērīte, Julija Jakovicka, Sandra Straume, Raimonds Fūrmanis, Agnese Fūrmane, Tatjana Vaļuškina, Regīna Krasnopjorova, Irina Safronova, Lilita Kalniņa, Egija Ķerliņa, Viktorija Darakova, Viktorija Vanaga, Raimonds Kļaviņš, Eleonora Circene, Jelena Timofejeva, Svetlana Okuņa, Julija Lena un Sergejs Zambers.
Starp sarakstā iekļautajiem cilvēkiem ir arī Latvijas Nacionālās operas un baleta vijolniece un koncertmeistare Svetlana Okuņa. Viņas meita iepriekš Latvijas Televīzijai atklāja, ka pēdējoreiz ar māti sazinājusies 25. augusta vakarā, kad viņa atradusies Tibetā. Nākamajā rītā ceļotāju grupai bija paredzēts šķērsot Ķīnas un Nepālas robežu, taču kopš tā laika sazināties ar grupu nav izdevies.
Arī jaunais skaits var nebūt galīgs. Latvijas Ārlietu ministrija iepriekš ziņoja, ka par 33 Latvijas valstspiederīgo atrašanās vietu joprojām nav drošu ziņu.
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Vienlaikus uzsvērts, ka cilvēka iekļaušana pazudušo sarakstā nenozīmē, ka viņš ir gājis bojā. Katastrofas skartajā reģionā nav telefona sakaru un interneta, bet vairākas nomaļas apdzīvotās vietas glābējiem joprojām ir sasniedzamas tikai ar helikopteriem.
Jaunākajā dokumentā kopumā par pazudušiem norādīti 724 cilvēki – 575 ārvalstnieki un 149 Nepālas pilsoņi. Tikmēr visā Nepālas un Tibetas katastrofas zonā bojāgājušo skaits pārsniedzis 580, bet bez vēsts pazuduši gandrīz 2000 cilvēku.
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