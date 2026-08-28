“Steidzami patentu!”: sociālajos tīklos izsmej ieceri krīzes laikā glābt sakarus ar jaunu 2G tīklu
Ekonomikas ministra Viktora Valaiņa (ZZS) ierosinājums uz “Sadales tīkla” infrastruktūras bāzes izveidot 2G tīklu krīzes situācijām izraisījis asu diskusiju sociālajos tīklos. Cilvēki vaicā, kā jaunais tīkls darbosies ilgstoša elektroapgādes pārtraukuma laikā, un mudina vispirms ar ģeneratoriem un citiem rezerves enerģijas avotiem aprīkot jau esošās mobilo sakaru bāzes stacijas.
Valainis iepriekš skaidroja, ka Ekonomikas ministrija varētu rosināt uz “Sadales tīkla” infrastruktūras bāzes bez lielām investīcijām izveidot visā Latvijā pieejamu 2G tīklu. Tas nebūtu paredzēts interneta lietošanai, bet gan zvanu veikšanai krīzes situācijās. Ministrs uzskata, ka tādējādi valstij nebūtu jāpaļaujas tikai uz privāto operatoru godaprātu. Pēc viņa teiktā, vētras laikā atklājies, ka operatoru rezerves baterijas ir vājas un infrastruktūra nav pietiekami sagatavota ilgstošiem elektrības pārrāvumiem.
Vētra parādīja - pazūdot elektrībai, var pazust arī mobilie sakari. Piedāvāju uz @Sadalestikls infrastruktūras bāzes izveidot valsts mēroga rezerves 2G tīklu - vienkāršiem balss zvaniem krīzes situācijās. Tam nav vajadzīgs ātrs internets, bet stabils pārklājums!— Viktors Valainis ZZS (@ViktorsValainis) August 28, 2026
Sociālajos tīklos daudzi ieceri uzņēmuši skeptiski, norādot, ka arī jaunam sakaru tīklam būs nepieciešama elektrība.
“Šis gan ir varens risinājums! Lai nodrošinātu sakarus, kamēr nav elektrības, izveidosim jaunus sakarus, kas arī nebūs, ja nebūs elektrības. Steidzami patentu!” ironizēja kāds komentētājs.
Cits lietotājs uzsvēra, ka “rezerves sakari bez rezerves barošanas ir pusrisinājums”, piebilstot: “Krīzē tornim vajag elektrību tepat un uzreiz, nevis prezentāciju par noturību.”
Izskanējuši arī aicinājumi netērēt naudu jaunas sistēmas izveidei, bet gan ar ģeneratoriem, saules paneļiem un citiem autonomiem enerģijas avotiem aprīkot esošos mobilo sakaru torņus. “Piedāvāju negudroties, bet šos torņus aprīkot ar visu nepieciešamo – ģeneratoriem, saules paneļiem, vienalga. Sakārtot esošo, nevis atkal tērēt miljonus,” rakstīja kāds sociālā tīkla lietotājs.
Diskusijā norādīts arī uz to, ka 2G tīkls Latvijā pašlaik nav pilnībā likvidēts — piemēram, “Tele2” apstiprināja, ka tā 2G tīklā joprojām iespējams veikt balss zvanus un sūtīt īsziņas.
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Tikmēr atsevišķi iedzīvotāji dalījušies ar pieredzi pēc postošās vētras. Kāda Krāslavas novada Kaplavas pagasta iedzīvotāja rakstīja, ka trīs dienas pavadījusi bez sakariem un jau gandrīz sešas dienas — bez elektrības.
Netrūka arī ironiskāku priekšlikumu. “Nupat stāstīja, ka baložu pasts esot visdrošākais. Latvijai jābūt progresa priekšgalā — jāatjauno tas!” rakstīja kāds komentētājs.
Vienlaikus “Sadales tīkls” piedāvājis izvērtēt atsevišķa radiosakaru tīkla izveidi 450 megahercu frekvenču joslā kritiskās infrastruktūras vajadzībām. Atšķirībā no Valaiņa minētā 2G tīkla šādu sistēmu paredzēts projektēt ar jaudīgiem akumulatoriem un dīzeļģeneratoriem, lai sakarus varētu uzturēt vairākas diennaktis.
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