“Situācija ir ārkārtīgi smaga”: joprojām nav zināms 33 Latvijas tūristu liktenis Nepālā
Pēc postošajiem plūdiem Nepālā joprojām nav zināms 33 Latvijas valstspiederīgo liktenis, bet seši Latvijas pilsoņi jau iekļauti valsts oficiālajā bezvēsts pazudušo sarakstā. Lai palīdzētu noskaidrot pazudušo likteni, tuviniekiem dota piekļuve arī neidentificēto bojāgājušo fotogrāfijām. “Process ir ļoti smags,” atzīst Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktore Edīte Medne, norādot, ka ģimenēm pieejams arī krīžu centra “Skalbes” psiholoģiskais atbalsts.
Saskaņā ar Latvijas Ārlietu ministrijas jaunākajām ziņām, šobrīd nav zināms 33 Latvijas tūristu liktenis plūdu skartajā reģionā. Tuvinieki Konsulārajā departamentā ir ziņojuši par 28 personām, ar kurām nav izdevies sazināties kopš katastrofas brīža.
Kā norāda ĀM, informācijas apkopošanu apgrūtina fakts, ka neviens ceļotājs no tūristu grupām nebija reģistrējies Konsulārajā reģistrā. Konsulārajā reģistrā bija reģistrējies tikai viens individuālais ceļotājs, kurš ir apzināts, un viņš ir drošībā.
Konsulārais departaments 27. augusta pēcpusdienā visiem tuviniekiem izsūtīja aktuālo informāciju par situāciju.
Šobrīd Nepālas Tūrisma departaments ir publicējis informāciju par sešiem Latvijas pilsoņiem, kuri uzskatāmi par bezvēsts pazudušiem. Konsulārais departaments ir informējis šo personu tuviniekus. Sagaidāms, ka tuvākajā laikā saraksts tiks papildināts.
Plūdu sekas Nepālā
Divas dienas pēc postošajiem plūdiem Nepālā turpinās izdzīvojušo meklēšana.
"Laimīgā kārtā vienu personu mēs no saraksta esam izņēmuši, jo viņai neizdevās šķērsot robežu ar Ķīnu. Un viņa ir sveika un vesela Katmandu. Tātad mums ir 33 valstspiederīgie. Par 28 no viņiem mēs esam saņēmuši tuvinieku interesi un ziņas no tuviniekiem. Liels paldies viņiem par to! Ko mēs esam izdarījuši? Tātad vakar jau mēs intensīvi strādājām pie šiem sarakstiem. Saraksts mums no rīta bija gatavi un mēs tos varējām iesniegt jau arī oficiāli ar notu Nepālas valsts iestādēm," TV3 ziņām pauda Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktore Edīte Medne.
Vienlaikus tuviniekiem Latvijā nodrošināta piekļuve Nepālas sniegtajai informācijai, kurā iekļautas arī neidentificētu bojāgājušo fotogrāfijas atpazīšanai. "Process ir ļoti smags, bet mēs saprotam, ka šobrīd ar šo informāciju ir jādalās, jo tā mēs ātrāk nonāksim varbūt pie kādiem rezultātiem. Bet tur ir arī visi saraksti, kas ir arī izglābti un cietuši. Tas ir Nepālas oficiālais saraksts. Jā, situācija ir ārkārtīgi smaga. Tāpēc mēs esam arī lūguši no Konsulārā departamenta, īpaši gribu pateikt lielu paldies krīžu centram "Skalbes". Tuvinieki ir informēti, ka viņi var vērsties pēc psiholoģiskā atbalsta."
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