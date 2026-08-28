Tieslietu ministrs: kiberdrošību nedrīkst atstāt tikai IT speciālistu ziņā
Pieaugošie kiberdrošības riski prasa lielāku iesaisti arī no valsts iestāžu vadības, ne tikai informācijas tehnoloģiju speciālistiem, norādīja tieslietu ministrs Edvards Smiltēns (AS), tiekoties ar Tieslietu ministrijas (TM) padotības iestāžu un kapitālsabiedrību vadītājiem, kā arī "Cert.lv" un Satversmes aizsardzības biroja ekspertiem.
Kā informēja TM, tikšanās laikā pārrunāti aktuālie kiberdrošības riski tieslietu nozarē un pasākumi iestāžu noturības stiprināšanai. "Cert.lv" eksperti informējuši par aktuālo apdraudējumu vidi, biežākajiem kiberuzbrukumu veidiem un nepieciešamību savlaicīgi novērst konstatētās ievainojamības.
Smiltēns norādījis, ka kiberdrošība ir vadības līmeņa jautājums, jo kiberincidenti var ietekmēt gan valsts pakalpojumu pieejamību un datu drošību, gan iestāžu spēju turpināt darbu.
Sanāksmē pievērsta uzmanība arī drošības auditiem, ievainojamību izvērtēšanai un ielaušanās testiem. TM norādīja, ka šiem pasākumiem jāpalīdz ne tikai pārbaudīt atbilstību prasībām, bet arī savlaicīgi identificēt un novērst drošības riskus.
Ministrija plāno turpināt uzraudzīt resora iestāžu kiberdrošības gatavību un sadarbībā ar "Cert.lv" izvērtēt prioritāros riskus un nepieciešamos uzlabojumus.