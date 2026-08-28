Vētras sekas vēl nav novērstas: simtiem klientu elektrība varētu atgriezties tikai sestdien
Piektdien, 28. augustā, līdz plkst. 19.00 “Sadales tīkls” ir atjaunojis elektroapgādi lielākajai daļai vētras ietekmēto klientu. Šobrīd elektroapgāde vēl jāatjauno ap 1700 klientiem, un darbi turpināsies, līdz elektroapgāde būs atjaunota ikvienam. Līdz piektdienas pēcpusdienai novērsti 2640 bojājumi.
Bojājumu apjoms un sarežģītība ir daudz lielāka nekā sākotnēji tika prognozēts – garos elektrolīniju posmos uz vadiem masveidā sagāzušies lieli koki, vietām pārrauti vadi un salauzti elektrolīniju balsti. Atsevišķās vietās, lai piekļūtu bojājumiem un tos novērstu, vispirms jāatbrīvo elektrolīniju trases no sagāztajiem kokiem un zariem. Tāpēc prognozējams, ka vairākiem simtiem klientu elektroapgādes atjaunošana turpināsies arī sestdien.
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Negaiss izraisīja plašus elektroapgādes traucējumus arī Lietuvā, kur bez elektrības bija palikušas aptuveni 256 000 mājsaimniecību. Šobrīd Lietuvas kolēģi elektroapgādi ir atjaunojuši aptuveni 229 000 klientu, savukārt vēl ap 27 000 klientu elektroapgāde jāatjauno. Šie apjomi uzskatāmi parāda, cik plaši un nopietni vētra skārusi elektrotīklu.
Pēc vētras sākotnēji tika atjaunotas lielākās elektrolīnijas, kur katra bojājuma novēršana ļāva atjaunot elektroapgādi simtiem un pat tūkstošiem klientu. Šobrīd brigādes strādā pie maziem elektrotīkla posmiem, kur bojājumu novēršana joprojām ir sarežģīta un laikietilpīga, taču katrs novērstais bojājums skar arvien mazāku klientu skaitu, iespējams, tikai vienu vai divus.
Noslēdzot darbus vidsprieguma tīklā, var rasties situācijas, kad iedzīvotājs saņem informāciju par elektroapgādes atjaunošanu, bet faktiski elektrība neparādās. Tas nozīmē, ka bojājums ir arī zemsprieguma tīklā, kas nogādā elektrību līdz pašam mājoklim. Tāpēc šādā situācijā uzņēmums lūdz reģistrēt jaunu pieteikumu. Tas nenozīmē, ka darbi tiek pārcelti uz vēlāku laiku – pieteikums palīdz “Sadales tīklam” precīzi identificēt atlikušos bojājumus un novērst tos.
Vētras seku novēršanā strādā vairāk nekā 200 "Sadales tīkla" brigādes un piesaistīti visi iespējamie uzņēmuma resursi. Lielākā daļa brigāžu šobrīd strādā vairāk skartajos reģionos, piemēram, Aizkraukles un Jēkabpils novados.
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“Sadales tīkls” aicina ievērot īpašu piesardzību
Ņemot vērā, ka vētras seku likvidēšana vēl turpinās, “Sadales tīkls” aicina būt īpaši piesardzīgiem un nekādā gadījumā netuvoties bojātai elektroinfrastruktūrai. Pamanot uz zemes guļošus, pārrautus vai zemu karājošos elektrolīniju vadus, kā arī elektrolīnijas, kurās iekārušies koki vai zari, tiem nedrīkst tuvoties vai mēģināt tos aizskart. Vads var būt zem sprieguma un apdraudēt cilvēku dzīvību.
Īpaši svarīgi šobrīd pieskatīt bērnus un mājdzīvniekus, lai tie ziņkārības dēļ netuvotos bojātai elektroinfrastruktūrai. Vecāki aicināti ar bērniem pārrunāt elektrodrošību un atgādināt, ka uz zemes nokritis vai pārrauts vads var būt dzīvībai bīstams. Pamanot bīstamu situāciju pie elektroinfrastruktūras, aicinām tai netuvoties (vismaz 8-10 m distance), norobežot bīstamo vietu, brīdināt apkārtējos un nekavējoties zvanīt 112.
Aktuālajai situācijai elektrotīklā iedzīvotāji aicināti sekot līdzi www.sadalestikls.lv pieejamā digitālajā atslēgumu kartē, kur apkopota informācija par jau reģistrētajiem elektrotīkla bojājumiem (neplānotiem atslēgumiem). Vēl nereģistrētos bojājumus vai pamanītos elektrotīkla defektus iedzīvotāji aicināti pieteikt mājaslapas sadaļā "Pieteikt bojājumu", pievienojot foto – iedzīvotāju iesaiste palīdz "Sadales tīklam" ātrāk lokalizēt visas bojājumu vietas, tādējādi iespējami ātrā laikā novēršot elektroapgādes traucējumus (rīks pieejams gan datorā, gan viedtālrunī un citās viedierīcēs). Par paaugstinātas bīstamības situācijām (piemēram, pārrauta elektrolīnija) aicinām ziņot, zvanot uz "Sadales tīkla" diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (112).
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Kā vēstīts, sestdien, 22. augustā, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) valstī rietumos un centrālajos rajonos izsludināja sarkano pērkona negaisa brīdinājumu, bet valsts austrumu pusē – oranžo pērkona negaisa brīdinājumu. Negaiss izraisīja plašus bojājumus gan sadales, gan pārvades elektrotīklā – sestdienas, 23. augusta, rītā elektroapgāde bija traucēta aptuveni 277 000 klientu Latvijā.