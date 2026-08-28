Lauris Reiniks ārvalstu viesnīcā ieslēdz Krievijas TV un paliek šokā
Mūziķis Lauris Reiniks, uzturoties darīšanās kādā ārvalstī, viesnīcā noskatījies Krievijas televīzijas pārraides un bijis satriekts par tajās demonstrēto kara propagandu. Viņa ieraksts sociālajā tīklā “Threads” izraisījis plašas un pretrunīgas diskusijas.
“Esmu šobrīd darīšanās valstī, kur viesnīcā var redzēt visus Krievijas TV kanālus. Tas ir pilnīgs čau,” saviem sekotājiem atklāj Reiniks.
Mūziķis ironiski raksta, ka Krievijas televīzijā krievi Ukrainā tiekot attēloti kā iespaidīgi “brīvības cīnītāji” un varoņi. “Paldies Dievam, ka visus tos murgus noslēdza pie mums. Nu vienkārši teātris par velti. Un tik pārliecinošs,” secina Reiniks, ierakstam pievienojot tēmturus “paralēlā pasaule” un “propaganda”.
Mūziķis gan neatklāj, kurā valstī šobrīd uzturas, tādēļ komentāros vairāki cilvēki mudina viņu to nosaukt.
Reinika ieraksts īsā laikā sasniedzis vairāk nekā 36 000 skatījumu un izraisījis diskusijas par propagandu, televīzijas kanālu pieejamību un Latvijā noteiktajiem ierobežojumiem.
Kāda komentētāja norāda, ka Krievijas televīzija neesot pats ekstrēmākais piemērs: “Ir Turkmenistānas un Irānas TV. Tas ir atsevišķs līmenis, krieviem vēl ir ko mācīties.”
Citi atgādina, ka satelīttelevīzijas un dažādu interneta pakalpojumu lietotāji ārvalstu kanālus varot skatīties neatkarīgi no atrašanās vietas. Kāds komentētājs apgalvo, ka arī Latvijā, izmantojot “Starlink”, nekas netiekot bloķēts.
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Vēl kāds uzsver, ka Krievijas propagandas sižeti tiek veidoti ļoti profesionāli un pārliecinoši, tādēļ tie var ietekmēt pat cilvēkus, kuri sākotnēji dzirdētajam nepiekrīt.
Diskusijā netrūkst arī Reinika viedokļa kritiķu. Kāda komentētāja ironiski vaicā, vai Latvijā pašiem esot tikai uzticami informācijas avoti. Savukārt cits atklāti aizstāv savu vēlmi skatīties Krievijas televīzijas programmas, šovus un koncertus, uzsverot, ka labi pārvalda krievu valodu un neredz iemeslu, kādēļ kāds viņam to drīkstētu aizliegt.