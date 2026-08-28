Purvi, ceļi, ko kritušie koki aizšķērso simtiem metru garumā, un iršu uzbrukumi: “Sadales tīkls” parāda brigāžu darbu pēc vētras
Elektroapgādes atjaunošanu pēc postošās vētras kavē ne tikai sarežģīti elektrotīkla bojājumi. Lai pie tiem nokļūtu, “Sadales tīkla” brigādēm nākas šķērsot purvainas teritorijas un upes, kā arī atbrīvot ceļus no simtiem metru garām kritušo koku joslām. Dažviet elektriķiem nācies saskarties pat ar iršu uzbrukumiem.
“Dažkārt grūtākais nav salabot elektrolīniju – grūtākais ir līdz tai nokļūt,” sociālajā tīklā “X” norāda “Sadales tīkls”, publiskojot video ar ieskatu brigāžu ikdienā.
Uzņēmums skaidro, ka bojātās elektrolīnijas daudzviet šķērso purvājus, slīkšņas un upes. Piekļuvi tām apgrūtina arī vētrā nogāztie koki, kas ceļus vietām aizšķērsojuši pat vairāku simtu metru garumā. Turklāt darbiniekiem nācies sastapties arī ar negaidītiem šķēršļiem – iršu uzbrukumiem.
Uzņēmuma publiskotais video sociālajos tīklos izraisījis gan pateicību brigādēm, gan kritiku par elektrotīkla līdzšinējo uzturēšanu. “Cepuri nost puišiem. Labi pastrādāts,” raksta kāds komentētājs, savukārt cits piebilst: “Paldies par darbu! Vietām tiešām hektāriem nogāzts gandrīz viss.”
Tomēr vairāki cilvēki jautā, kādēļ elektrolīnijas joprojām nav ierīkotas pazemē, tādējādi pasargājot tās no vētru radītajiem postījumiem. “Un kad jūs beidzot sāksiet tās līnijas rakt zemē?” vaicā viens no komentētājiem. Vēl kāds pārmet uzņēmumam, ka tam bijis pietiekami daudz laika elektroapgādes sistēmas pārveidošanai un sagatavošanai iespējamiem postījumiem.
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Piektdien, 28. augustā, līdz pulksten 6 “Sadales tīkls” bija atjaunojis elektroapgādi lielākajai daļai vētras skarto klientu, tomēr bez elektrības joprojām bija aptuveni 2500 klientu.
Uzņēmums norāda, ka darbu intensitāte nemazinās, taču elektroapgādes atjaunošanas temps pakāpeniski kļūst lēnāks. Vētras seku likvidēšanas sākumā brigādes vispirms atjaunoja lielākās elektrolīnijas, tādējādi vienlaikus atgriežot elektrību simtiem vai pat tūkstošiem klientu. Pašlaik darbs turpinās mazākos elektrotīkla posmos, kur bojājumu novēršana joprojām ir sarežģīta un laikietilpīga, taču katrs konkrētais bojājums var ietekmēt tikai vienu vai divus klientus.
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Lielākie elektroapgādes traucējumi piektdienas rītā saglabājās Aizkraukles un Jēkabpils novadā, kur katrā bez elektrības bija vairāk nekā 300 klientu.
Vētras radīto bojājumu novēršanā turpina strādāt vairāk nekā 200 “Sadales tīkla” brigāžu. Darbos iesaistīti visi pieejamie uzņēmuma resursi, kā arī septiņas Igaunijas sadales sistēmas operatora “Elektrilevi” brigādes.
Elektroapgādes atjaunošanā “Sadales tīkls” sadarbojas arī ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un uzņēmuma “Latvijas Valsts meži” speciālistiem.
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