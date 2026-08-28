Valsts policija skaidro attēlos redzamo personu identitāti.
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Šodien 17:24
Policija lūdz sabiedrības palīdzību attēlos redzamo personu atpazīšanā
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas saistībā ar sāktu administratīvā pārkāpuma procesu meklē attēlos redzamās personas.
Policija aicina atsaukties ikvienu, kurš atpazīst šīs personas vai kura rīcībā ir informācija par viņu iespējamo atrašanās vietu. Tāpat likumsargi aicina pašas attēlos redzamās personas sazināties ar policiju.
Informāciju iespējams sniegt, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112.
Valsts policija skaidro attēlos redzamo personu identitāti.
Valsts policija skaidro attēlos redzamo personu identitāti.