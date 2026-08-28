1. septembrī jeb Zinību dienā sākas kārtējais mācību gads, kas daudziem ir pirmais.
Novadu ziņas
Šodien 17:09
Zinību dienā Alūksnē būs satiksmes ierobežojumi
Jaunais mācību gads Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā sāksies ar kopīgu satikšanos skolas telpās. Pēc tam skolēni, vecāki un skolotāji no visām trim skolas ēkām dosies kopīgā gājienā uz administratīvās ēkas laukumu, kur notiks svinīgais Zinību dienas pasākums.
Lai nodrošinātu Zinību dienas pasākuma norisi un gājiena dalībnieku drošību, 1. septembrī no pulksten 9.00 līdz 11.00 Alūksnē būs satiksmes ierobežojumi.
No plkst. 9.00 līdz 11.00 transportlīdzekļu satiksme būs slēgta Dārza ielas posmā no Tirgotāju ielas līdz Helēnas ielai.
Savukārt no plkst. 9.45 līdz 10.30 tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme šādos maršrutos:
• Glika iela 10 – Jāņkalna iela – Lielā Ezera iela – Helēnas iela – Dārza iela;
• Kanaviņu iela 14 – Latgales iela – Dārza iela.
Ņemot vērā paredzētos satiksmes ierobežojumus un kopīgo gājienu, pašvaldība aicina gājiena dalībniekus uz pasākumu doties kājām un iespēju robežās automašīnas atstāt mājās.