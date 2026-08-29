"Visi Latvijas novadi no putna lidojuma izskatās skaisti!" Gaisa balonu pilots Kristaps Frickauss iedrošina citus doties piedzīvojumā
Gaisa balonu pilots Kristaps Frickauss – savas jomas profesionālis ar divdesmit gadu pieredzi – lidošanu uztver kā vaļasprieku, jo pamatdarbs ir cits, taču sezonas laikā, kas ilgst sešus mēnešus, no maija līdz oktobrim, pilots Kristaps ir redzams Latvijas debesīs.
Pavisam nesen Kandavā notika Kristapa organizētais gaisa balonu festivāls “Kandava 2026”, kurā piedalījās vienpadsmit pilotu ekipāžas. Tie bija svētki ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī ļaudīm no tuvākas un tālākas apkārtnes. Gaisa balonu festivālus pilots organizē jau vairākus gadus.
Pieļauju, ļoti daudziem Latvijā lidošana gaisa balonā šķiet ļoti ekskluzīva nodarbe. Kā jūs līdz tai nonācāt?
Mani šajā jomā ievadīja pirmais Latvijas gaisa balona pilots Gunārs Dukšte. Viņš 1992. gadā aizsāka mūsdienu gaisa balonu ēru Latvijā. Pēc profesijas esmu poligrāfiķis – mācījos un strādāju poligrāfijas nozarē, dažādos laikrakstos un tipogrāfijās – savulaik “Preses namā”, pēc tam izdevniecībā “Diena”. Vēlāk izveidoju pats savu uzņēmumu, taču pēc it kā nejaušas sarunas ar Gunāru Dukšti kļuvu par viņa komandas biedru. Mans pirmais mācību lidojums bija 2006. gadā, tātad pirms divdesmit gadiem. Aktīvi lidošanai, tas ir, ar pasažieriem, pievērsos 2008. gadā un to daru vēl joprojām.
Lasītājiem droši vien būtu svarīgi zināt, ka jūs un uzņēmums, kuru pārstāvat, ir legāls, jo agrākos gados lidot ar gaisa balonu varēja ikviens, kam tas ienāca prātā.
Kas attiecas uz legālo statusu, sākot ar 2019. gadu, Eiropas Savienībā un attiecīgi arī Latvijā tika ieviesti regulējumi, kas nosaka komercpilotu un uzņēmumu statusu. Ir obligāti jābūt sertificētam operatoram, līdzīgi kā visā aviācijas nozarē, kur visi komerciālie piloti strādā licencētās organizācijās. Mans kolēģis Ģirts Vilks bija pirmais, kurš sakārtoja visu prasīto dokumentāciju un izveidoja pirmo legālo un sertificēto uzņēmumu Latvijā. Tagad šādu uzņēmumu jau ir vairāki. Mēs darbojamies normatīvu ietvaros – legāli, ar visām nepieciešamajām atļaujām un licencēm.
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Gaisa balonu lidojumu sezona ilgst no maija līdz oktobra beigām. Cik lidojumu jums sanāk?
Latvijā gaisa balonu sezona parasti sākas, kad kokiem parādās pirmās lapas, un ilgst līdz pēdējām dzeltenajām lapām rudenī. Vidēji sezonas laikā varētu būt apmēram 50 lidojumu. Ja sanāk mazāk, tā uzskatāma par vāju sezonu, toties aktīvākie piloti veic pat 80 līdz 100 lidojumus gadā, izmantojot ikkatru piemērotu brīdi, kad vien laikapstākļi ļauj veikt drošu lidojumu.
Jūs nupat pieskārāties tam, ko vēlējos jautāt, proti, kā laikapstākļi ietekmē lidojumus ar gaisa balonu?
Laikapstākļi lidojumus ietekmē ļoti lielā mērā. Būtiski tos ietekmē arī jūras tuvums – Latvija atrodas pie Baltijas jūras, tāpēc mums ir mainīgs klimats, novērojamas biežas mitruma un temperatūras svārstības. Turklāt gaisa balons lido tikai divos laika nogriežņos – saullēktā un divas stundas pirms saulrieta. Tie ir brīži, kad gaisa masa ir mierīga, bez izteiktām brāzmām vai termiskām turbulencēm. Tas viss padara balonu lidojumu sezonu par diezgan mainīgu un ļoti atkarīgu no dabas apstākļiem.
Brīdī, kad notiek mūsu saruna, Rīgā ducina pērkons. Vai šādā laikā būtu iespējams lidojums gaisa balonā?
Gaisa balonu lidojumi nekad nenotiek negaisa vai pērkona laikā. Šādos laikapstākļos visus lidojumus atceļ. Gaisa balona pilotam ir svarīgi optimāli laikapstākļi, proti, laba redzamība un vēja ātrums brāzmās nedrīkst pārsniegt piecus metrus sekundē jeb aptuveni 18 kilometrus stundā. Ja vējš ir stiprāks vai ir slikta redzamība, drošības dēļ lidojumus neveic, jo balons, atšķirībā no citiem lidaparātiem, nav stūrējams pa labi vai kreisi. To vada tikai uz augšu un leju ar siltuma palīdzību, savukārt horizontāli balons dreifē kopā ar vēju. Tāpēc sliktos laikapstākļos pilots pārceļ lidojumu uz nākamo reizi.
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Cik tālu gaisa balons var aizlidot viena lidojuma laikā, un no kā tas ir atkarīgs?
Vidējais attālums, ko gaisa balons nolido vienas stundas laikā, ir apmēram desmit līdz piecpadsmit kilometri. Tas atkarīgs tikai no vēja, proti, ja vējš ir stiprāks, var aizlidot tālāk, ja lēnāks – attālums būs mazāks. Taču mēs izvairāmies lidot pārāk stiprā vējā, kas pārsniegtu divdesmit kilometrus stundā, jo tad piezemēšanās kļūst pārāk dinamiska un nav komfortabla. Balonam nav bremžu, lai apstātos, tāpēc piezemēšanās laikā notiek "groza kontakts ar zemi", līdz balons apstājas. Šo iemeslu dēļ piloti vienmēr izvēlas mierīgus laikapstākļus, lai lidojums pasažieriem ir drošs un patīkams.
Kādi ir tipiskākie pasažieri un kādi iemesli, kāpēc ļaudis vēlas lidot ar gaisa balonu?
Tas būtu jautājums psihologam, kādi cilvēkiem ir iemesli. (Pasmaida.) Visbiežāk tie ir cilvēki, kuri iedvesmojušies no fotogrāfijām vai video un vēlas izmēģināt ko jaunu. Daudzi nāk, lai pārvarētu bailes no augstuma un izaicinātu sevi, citi saņem lidojuma dāvanu karti svētkos, piemēram, bērni to uzdāvina vecākiem, draugi – draugiem, vecāki – bērniem. Ļoti bieži tās ir dāvanu kartes kāzās vai jubilejās. Vispatīkamākie ir pasažieri, kuri paši apzināti nolēmuši lidot un ir atvērti jebkuram laikam un datumam. Bieži savu lidojuma pieredzi cilvēki nodod tālāk mutiski, un tad veselu sezonu vai vairākus gadus tajā reģionā ir pieprasījums pēc lidojumiem. Mutiskā reklāma darbojas nevainojami.
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Kādi reģioni Latvijā šobrīd ir pieejami lidojumiem un kuros pastāv ierobežojumi? Ar ko šie ierobežojumi ir saistīti?
Lidojumi ir atļauti lielākajā daļā Latvijas – Vidzemē, Zemgalē, Kurzemē un daļā Latgales. Taču ir reģioni, kur ir ierobežojumi, piemēram, šobrīd pie visas austrumu robežas, Daugavpils, Krāslavas, Ludzas apkaimēs, kur gaisa telpa rezervēta armijas vajadzībām. Šajos rajonos lidojumi nav atļauti drošības apsvērumu dēļ. Pārējā Latvijas teritorijā, ja nav īpašu slēgto zonu, lidojumi notiek dažādās pilsētās un lauku apvidos. Mums, pilotiem, pirms katra lidojuma jāpārbauda gaisa telpas ierobežojumi, jo tie var mainīties dienas laikā vai atkarībā no militārajām mācībām.
Kā jau minēju, lidojumi notiek gandrīz visā Latvijā, taču katrā vietā ir savas nianses un arī savs šarms, ja ir labi laikapstākļi.
Virs kura Latvijas novada jums pašam vislabāk patīk lidot?
Es esmu lidojis virs visiem Latvijas novadiem – no Ventspils līdz Daugavpilij. Mīļākā vieta atkarīga no kompānijas un laikapstākļiem. Daudzi Rīgas iedzīvotāji raugās uz Siguldu kā īpaši skaistu vietu, taču es augstu vērtēju arī Cēsis, Valmieru, Bausku, Kandavu, Kuldīgu, Talsus. Jā, ir jāpiebilst, ka Rīgā lidojumi ir ļoti, ļoti reti, jo tas ir pārāk sarežģīti gaisa telpas ierobežojumu dēļ, kā arī ir ļoti ierobežotas vietas, kur balonam droši piezemēties.
Ļoti patīk Kandava. Tur šogad 7. un 8. augustā notika septītais pēc kārtas gaisa balonu festivāls “Kandava 2026”, kurā esmu kā tehniskais organizators. Savukārt Liepāja ir īpašs gadījums – no gaisa balonu pilotu viedokļa tāda ekskluzīva vieta, kur lidojumi arī notiek ļoti reti, jūras vēju dēļ. Savā divdesmit gadu lidošanas laikā Liepājā esmu lidojis vien nedaudzas reizes.
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Kāpēc Liepāja ir ekskluzīva vieta lidošanai?
Liepāja un Ventspils atrodas pie atklātas jūras, tāpēc to ļoti ietekmē vējš. Ne velti Liepāju dēvē par vēju pilsētu. Lai gaisa balons varētu startēt, derēs tikai atsevišķi vēja virzieni – no rietumiem uz austrumiem. Turklāt pie zemes vējš nedrīkst būt pārāk stiprs; augšā gan tas var būt straujāks. Šādi apstākļi Liepājā ir reti, tāpēc arī tur sanāk lidot ļoti, ļoti reti. Vēl grūtāk ir Ventspilī, kur vēji ir vēl jaudīgāki un skarbāki. Man pašam tur sanācis uzlidot tikai vienu reizi savā pilota karjeras sākumā.
Parunāsim par nosēšanos. Kur tā visbiežāk notiek?
Nosēšanās vietas plānojam, balstoties uz vēja virzienu un prognozēm, lai pēc aptuveni stundas lidojuma zem mums būtu piemērots lauks vai pļava, kur veikt nosēšanos. Starta vietas bieži ir sarunātas ar konkrētās zemes īpašniekiem, savukārt nosēšanās galapunkts dažkārt mūs aizved pie sveša saimnieka, jo nokļūstam viņa teritorijā.
Vai izdodas vienoties ar teritorijas, kur veicat nosēšanos, īpašniekiem?
Parasti mūsu komandas biedri, kas paliek uz zemes, ar busiņu vai džipu piebrauc pie konkrētās teritorijas īpašnieka un palūdz atļauju no viņa lauka savākt ekipāžu. Deviņdesmit deviņos procentos gadījumu viss norit draudzīgi, bet gadās arī izņēmumi, kad saimnieki nav priecīgi redzēt balonus savā teritorijā. Īpaši tas novērojams Siguldas pusē, jo tur visbiežāk lidojam.
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Kopumā konfliktu ir maz – vairākums zemes īpašnieku saprot, ka balons atlido pa vējam, taču retos gadījumos tās diemžēl izvēršas par asākām situācijām, it īpaši, ja tuvumā ir aploki ar lopiem, kurus balona degļu troksnis var sabaidīt.
Kā pasažierim sagatavoties lidojumam ar gaisa balonu? Vai nepieciešams kas īpašs un vai ir ierobežojumi veselības, vecuma vai fiziskās sagatavotības ziņā?
Lidojumam ar gaisa balonu vispiemērotākais ir apģērbs aktīvai atpūtai dabā un slēgti apavi, atbilstoši sezonai. Rīta lidojumiem vēlami maiņas apavi, jo pļavas un lauki no rītiem ir mitri. Izteiktas temperatūras atšķirības lidojumā nav. Pasažierus parasti izbrīna, ka lidojuma laikā ir pat siltāks nekā atrodoties uz zemes. Tas saistīts ar gāzes degli, kurš darbojas ar nelieliem intervāliem, tāpēc noderēs arī cepure vai kapuce, kas pasargā galvu no siltuma. Izteiktu veselības ierobežojumu lidošanai ar gaisa balonu nav, taču jāņem vērā, ka kontakts ar zemi piezemēšanās laikā var sanākt dažāds, tāpēc lidojuma nepieciešamība pēc nesenām traumām vai operācijām tomēr ir prātīgi jāizvērtē. Esam vizinājuši gan simtgadniekus, gan seniorus, kam pāri astoņdesmit gadiem. Galvenais noteikums, lai pasažieris stundu varētu nostāvēt kājās. Grozā nav krēslu – tur vietas ir tik, cik ir. Tātad svarīgākā ir cilvēka spēja nostāvēt kājās veselu stundu.
Savukārt mazie bērni, kuru augums nav garāks par metru divdesmit un kas tādēļ īsti neredz pāri groza malai, reti tiek ņemti līdzi. Šiem mazuļiem parasti pietiek ar balona sagatavošanas vērošanu; tā viņiem šķiet patiesi aizraujoša. Viņu vecākiem visbiežāk saku, ka tik maziem bērniem stundas lidojums varētu būt pārāk ilgs.
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Ko ir aizliegts darīt gaisa balonā, kādi drošības vai uzvedības noteikumi pasažieriem jāzina?
No drošības viedokļa pasažieru izklaides lidojuma laikā kategoriski aizliegts kāpt pāri groza malai, kā arī nav atļauts sēdēt uz groza malas. Nedrīkst neko no balona mest ārā lidojuma laikā.
Nepieciešams uzmanīgi turēt telefonus, jo lidojuma laikā tas var kļūt par auksto ieroci. Ja telefons izkrīt pāri groza malai, tas nopietni var traumēt kādu uz zemes. Šī iemesla dēļ lidojuma laikā iesaku turēt visus priekšmetus cieši, labāk iekšējās kabatās vai groza pusē. Kopumā uzvedības noteikumi ir vienkārši un balstās uz loģisku saprātu un cieņu pret citiem.
Ko darīt, ja gribas lidot ar gaisa balonu, bet ir bail?
Visbiežāk cilvēkiem ir bailes no nezināmā. Tas ir dabisks pašaizsargāšanās instinkts, bailes par to, kā būs – vai lidojuma laikā balons vēja brāzmās šūposies un kas vispār notiks. Tomēr pēc starta, kad balons līgani paceļas gaisā, bailes pašas izzūd un viņi saprot, ka lidojums ir mierīgs un relaksējošs, ekstrēmu izjūtu nav. Ja nu kādam tomēr gribas patiesi asas izjūtas, tad jāmeklē dinamiskāka veida izklaides – tandēma lidojums ar paraplānu, deltaplānu vai tandēma lēciens ar izpletni.
Balonu sagatavošana un piepūšana pirms lidojuma aizrauj gan bērnus, gan pieaugušos – tas bieži ir negaidīti interesants process. Ko ar to visu vēlos teikt? Droši vien to, ka baidīties nevajag un jāļaujas piedzīvojumam! Novēlu katram vismaz reizi dzīvē pacelties gaisa balonā, izbaudīt lidojuma burvību un apskatīt Latviju no cita skatu punkta!
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