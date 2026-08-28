Plūdu sekas Nepālā
Divas dienas pēc postošajiem plūdiem Nepālā turpinās izdzīvojušo meklēšana.
"Joprojām nav atrasti...": dziedātāja Elīna Fūrmane publicē emocionālu atgādinājumu par Nepālas baisajos plūdos pazudušajiem Latvijas ceļotājiem
Dziedātāja Elīna Fūrmane jeb DJ Ella sociālajos tīklos publicējusi atgādinājumu par 32 Latvijas ceļotājiem, kas pazuduši šaušalīgajos Nepālas plūdos. Pazudušo skaitā ir brālis Raimonds un viņa sieva Agnese.
Ārlietu ministrijas (ĀM) Konsulārā departamenta sastādītajā sarakstā, kurā apkopota informācija no dažādiem avotiem, gan ģimenēm, gan draugiem, ir ziņas par 39 Latvijas tūristiem Nepālā. No tiem 34 ir Latvijas valstspiederīgie no divām tūristu grupām. Tuvinieki Konsulārajā departamentā ir ziņojuši par 28 personām, ar kurām nav izdevies sazināties kopš katastrofas brīža, vēsta LETA.
Kā norāda ĀM, informācijas apkopošanu apgrūtina fakts, ka neviens ceļotājs no tūristu grupām nebija reģistrējies Konsulārajā reģistrā. Konsulārajā reģistrā bija reģistrējies tikai viens individuālais ceļotājs, kurš ir apzināts, un viņš ir drošībā.
Savukārt Nepālas Tūrisma departaments ir publicējis informāciju par sešiem Latvijas pilsoņiem, kuri uzskatāmi par bezvēsts pazudušiem. Konsulārais departaments ir informējis šo personu tuviniekus. Sagaidāms, ka tuvākajā laikā saraksts tiks papildināts.
Reģionā turpinās glābšanas darbi, reģions ir bez telefona sakariem un nav pieejams internets. Izglābtie tiek pulcēti Nuvakotā - kaimiņu provincē. Tuvāko divu dienu laikā tiks sākta viņu reģistrācija un sarakstu publicēšana, skaidro ĀM. Glābšanas dienests ir publicējis izglābto vārdus, taču pagaidām starp tiem nav Latvijas valstspiederīgo.
Tāpat Nepālas policija ir izveidojusi publisku tiešsaistes portālu, lai palīdzētu ģimenēm identificēt neatpazītās personas. Tāpat vietnē pieejami saraksti ar pazudušajām un atrastajām personām. Informācija par vietni ir nosūtīta tuviniekiem, norāda ĀM.
26. augustā Nepālā ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņajos plūdos gājuši bojā vismaz 469 cilvēki, bet vēl vairāk nekā 1400 cilvēki, tajā skaitā simtiem ārvalstu tūristu, joprojām skaitās pazuduši bez vēsts, piektdien paziņojusi policija.