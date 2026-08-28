Daugavgrīvas ielā plānoti nakts būvdarbi, jārēķinās ar iespējamiem trokšņiem
Saistībā ar asfaltbetona ieklāšanas, ielas seguma atjaunošanas un apmaļu nomaiņas darbiem 28. augusta naktī Daugavgrīvas ielā plānoti būvdarbi posmā no Mazās Ūdens ielas līdz Kuldīgas ielai, kuru laikā iespējams paaugstināts trokšņa līmenis, pavēstījusi Rīgas dome.
Nakts būvdarbi Daugavgrīvas ielā turpināsies arī septembrī, taču ne katru dienu. Par konkrētu darbu norisi iedzīvotāji tiks informēti atbilstoši darbu plānošanai.
Būvdarbu laikā paredzēta ielas seguma frēzēšana, jaunā asfaltbetona ieklāšana, seguma atjaunošana un apmaļu nomaiņa. Darbi tiks veikti līdz aptuveni plkst. 1.00–2.00 naktī.
Būvdarbu laikā tiks izmantota tehnika, kas var radīt paaugstinātu trokšņa līmeni, tādēļ apkārtējo namu iedzīvotāji aicināti rēķināties ar iespējamiem naktsmiera traucējumiem.
Būvdarbi nakts laikā tiek organizēti, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu ikdienas satiksmi un pilsētas mobilitāti. Šāds darbu organizēšanas risinājums ļauj būvdarbus veikt drošāk un efektīvāk, vienlaikus samazinot to ietekmi uz satiksmes plūsmu dienas laikā.