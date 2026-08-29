Ogres novada deputāti spiesti strādāt pusbadā, nespējot tikt uz tualeti. Ko par to saka paši deputāti?
Ogres novada domes sēdes ilgst stundām ilgi un vietvaras deputātiem nav iespējas ne paēst, ne aiziet līdz tualetei. Par to sūkstas vairāki pašvaldības opozīcijas deputāti. Ar tukšiem vēderiem esot jāstrādā arī novada domes tehniskajiem darbiniekiem, kamēr pozīcijas deputātiem kaut kur kabinetos esot paslēptas uzkodas.
Jauns.lv Ogres novada deputātiem gan no pozīcijas, gan no opozīcijas jautāja, ko viņi domā par šādiem darba apstākļiem. Īpaši saspringti esot bijis ceturtdien, 27. augustā, kad domes sēde ilga gandrīz deviņarpus stundas.
Novada domes sēdes vērotāji piefiksējuši, ka šīs sēdes laikā novada domes deputāte, kādreizējā Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre Dace Kļaviņa tiesā picu brīdī, kad vietvara lemj visam novadam svarīgus jautājumus. Līdz ar to Latvijas lielākā novada lēmejinstitūcijas sanāksme atgādina nevis nopietnu pasākumu, bet omulīgu privātu mājas virtuves saiešanu.
Ogres novada domes deputāte Dace Kļaviņa (“Jaunā vienotība”) “Facebook” ierakstījusi: “Mēs, Ogres domes deputāti, esam spiesti ēst domes sēdes laikā, jo jau veselu gadu mums netiek nodrošināti pusdienu pārtraukumi un tikai pavisam nesen ir ieviests jaunums - pāris sēdēs ir īsi pārtraukumi labierīcību apmeklējumam.
Sēžu ilgums bieži vien ir līdz vēlam vakaram. Iepriekšējās nedēļas sēde ilga teju līdz pusnaktij. Koalīcijas deputāti pārtraukumos dodas domes kabinetos, kur, iespējams, viņiem ir uzkodas, bet opozīcijai nākas pārtikt no ūdens un maksas kafijas no automāta.”
Jauns.lv visiem Ogres novada domes deputātiem – gan no pozīcijas, gan opozīcijas jautāja, kā viņi spēj sadzīvot ar šādu darba grafiku un “ekstremāliem pārbaudījumiem”. Lūk, ko viņi atbildēja: