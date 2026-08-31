Indras Vilipsones kultūrpieturas septembra priekšnamam. Ko ieplānot no 31. augusta līdz 6. septembrim?
Esam septembra priekšnamā, un tūlīt jau sāksies rudens kultūras sezona, bet ar šo vienu soli, kas mums ļauj vēl mazliet pakavēties augustā, es tomēr turpināšu vasarīgi!
Man šoreiz padomā pastāstīt par kādu jaunu grāmatu, aicināt uz Sarmītes Māliņas izstādi un “Baltās nakts” ietvaros piebiedroties kādai intriģējošai pastaigai. Bet – visu pēc kārtas. Sestdien, 5. septembrī, mūsdienu kultūras foruma “Baltā nakts 2026” ietvaros Neatkarības laukumā pie Mākslas muzeja “Arsenāls” Rīgā tiks atklāta mākslinieka Oto Holgera Ozoliņa vides instalācija “Bebru būvlaukums”. “Baltās nakts” laikā tā būs apskatāma no plkst. 17.00 līdz 03.00, bet pēc pasākuma – līdz 17. septembrim.
“Bebru būvlaukums” ir laikmetīga vides instalācija, kas transformē Neatkarības laukumu simboliskā būvniecības zonā, atsaucoties gan uz procesiem “Arsenāla” teritorijā, gan netālu esošo Rīgas pilsētas kanālu, kurā mīt bebri. Mākslas darbs reflektē par pilsētu kā kopīgu telpu, kurā cilvēki, dzīvnieki un daba pastāv līdzās. Instalācijas centrā atrodas skulpturāls, bebru iedvesmots būvlaukums, veidots no organiskiem materiāliem un papildināts ar pilsētvides elementiem.
Bet man šķiet, ka īpaši intriģējoša varētu būt vakara pastaiga gar Rīgas kanālu Rīgas Zooloģiskā dārza uzrauga un kanālmalas bebru ģimenes aizgādņa Mārtiņa Zilgalvja vadībā. Eksperts iepazīstinās ar bebru dzīvi Rīgā un to paradumiem pilsētvidē. Ekskursija sāksies plkst. 19.30, interesentiem vēlams pieteikties iepriekš. Instalācijas apmeklētāji būs aicināti dalīties arī ar saviem bebru stāstiem un audiovizuāliem materiāliem. Savukārt 17. septembrī programmas “Arsenāls būs!” ietvaros instalācija kļūs par centrālo norises vietu “Arsenāla” grāmatas atklāšanai un mākslinieku performancēm.
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Un nu pie brīnumainā, elegantā, smalkā un šarmantā Imanta Lancmaņa jaunā pienesuma – Kuldīgai tapusi īpaša grāmata “Kurzemes hercogu galma spožums un Kuldīgas pils”, kuras pamatu veido mākslas zinātnieka Imanta Lancmaņa lekcija, kas notika 2023. gada 27. septembrī Kuldīgas Mākslas namā, dažas dienas pēc tam, kad Kuldīga tika iekļauta UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Tekstu papildina bagātīgs ilustratīvais materiāls, un daudzi no attēliem publicēti pirmoreiz.
Tekstā saglabāta autora izteiksme, raksturīgie salīdzinājumi un izteicieni. Vairāk nekā trīs stundu garajā stāstījumā Imants Lancmanis mūs iepazīstina ar Kurzemes hercogu galma spožumu, tā iespaidu uz Kurzemes kultūru un pētījumiem par Kuldīgas vēsturisko pili, tās turpmāko likteni un attīstību. Lasot stāstījumu, var dzīvot līdzi pētnieka azartam un kopīgi piedzīvot atklājēja prieku, jo I. Lancmaņa stāstnieka spožums patiesi aizrauj.
Grāmatu veido divas daļas. Pirmajā Imants Lancmanis raksturo Ketleru dzimtu un īpaši akcentē to, kas no visiem valdniekiem mums atlicis. Gandrīz nekā vairs nav no viņu celtajām pilīm un to bagātīgajiem interjeriem, bet ir paši valdnieki, viņu pīšļi un tērpu paliekas, kas gadsimtiem glabājušies dzimtas kapenēs. Otrajā daļā Imants Lancmanis pievēršas Kuldīgas pils vēsturei, tās interjeru aprakstiem, precizējumiem un salīdzinājumam ar citām tā laika pilīm Eiropā un Latvijā. Pats mākslas zinātnieks par jauno izdevumu saka: “Referāti, priekšlasījumi, lekcijas, - tas viss parasti izskan un izzūd gaisā, labi, ja kaut ko no tā atstājot klausītāju galvās. Šī grāmata apbrīnojama ar to, ka ne tikai saglabāts saturs, bet reproducēta runātāja, šajā gadījumā mana, valoda un droši vien pat pārāk aizrautīgais stāstījuma stils. Esmu īpaši priecīgs, ka šī lekcija provocējusi likteņa pavērsienus un manis piedāvātais sauklis “Kuldīgas Pompejas” sāk piepildīties, - pils sāk iznirt no zemes.”
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Grāmatas ieceres, dizaina un maketa autore ir Katrīna Vasiļevska, izdevējs – SIA “Lapu dizains”, stāstījumu pierakstījusi Ieva Rupenheite, kopsavilkuma un attēlu parakstu angļu valodas tulkojuma autors – Valdis Ābols. Īpaša pateicība par sadarbību grāmatas tapšanā ir Kuldīgas novada muzejam un Rundāles pils muzejam. Grāmatu “Kurzemes hercogu galma spožums un Kuldīgas pils” var iegādāties Kuldīgas novada muzejā un J. Rozes grāmatnīcās.
Man tā arī jau gaida – esmu ātrumis ielūkojusies un sapratusi, ka būs nopietna kultūrpietura. Krāju laiku un koncentrēšanās spējas...
Un vēl – no 4. septembra līdz 25. oktobrim Rīgas laikmetīgās mākslas telpas Mazajā zālē cikla “Milži” ietvaros būs skatāma Sarmītes Māliņas izstāde “Skatīšanās no malas”. Izstādes centrā ir objekts ar tādu pašu nosaukumu, kas 1990. gadā tika eksponēts izstādē “Latvija – XX gadsimta kūlenis. 1940.–1990. gads” izstāžu zālē “Latvija”.
Līdz ar šo izstādi Rīgas laikmetīgās mākslas telpaa klajā laiž arī izdevumu “Sarmīte Māliņa”. Runājot par Helēnas Demakovas un Pētera Bankovska veidoto “kūleni”, mākslas zinātniece un kritiķe Santa Hirša raksta: “Tā [izstāde] kļuva par pirmo “emancipēto” laikmetīgās mākslas notikumu, kas vairs neslēpās aiz kompromisiem ar iespējamo cenzūru vai Ēzopa valodai raksturīgās aizplīvurotības”.
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“Skatīšanās no malas” ir pirmais Sarmītes Māliņas radītais objekts. Tas balstīts attiecībās starp trīsmetrīgu melnu apli un ¾ leņķī pret to novietotu gleznojumu – spilgti sarkanām un kobaltzilām iegarenām formām. Ar savu lakonismu, pat minimālismu, objekts iezīmēja vēlākajiem Sarmītes Māliņas darbiem raksturīgo tīro formu valodu.
“Toreiz… es identificējos ar to apli. Pirms telpiskā darba tapa akvarelis – skice. To uztaisīju pilnīgi neapzināti. Roka pati visu izdarīja manā vietā. Melns aplis un sarkanas un zilas spraugas. Man bija sajūta, ka stāvu ārpusē. Sarkanajā un zilajā notiek dzīve, bet es stāvu malā. Melns vienpatis, kas nekādi nespēj saplūst ar sabiedrību. (..) Aplociņš, kur justies drošībā. Norobežoties no visa. Smuks.” Tā šodien par “Skatīšanos no malas” saka Sarmīte Māliņa.
Būsim kultūrmudīgi un tiksimies pēc nedēļas!