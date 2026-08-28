Ludzas novadā par siltumu būs jāmaksā vairāk
SIA "LNS pakalpojumi" siltumenerģijas tarifs Ludzas novadā no 1. oktobra pieaugs par 7,3% - līdz 75,41 eiro par megavatstundu (MWh), liecina publiskotā informācija par uzņēmuma noteiktajiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) nolēmusi atzīt "LNS pakalpojumu" noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu un tā pamatojuma atbilstību metodikai.
Tādējādi no 2026. gada 1. oktobra "LNS pakalpojumu" siltumenerģijas gala tarifs ar neparedzēto ieņēmumu komponenti 1,37 eiro par MWh būs 75,41 eiro par MWh.
Siltumenerģijas ražošanas tarifs pieaugs par 10,3% un būs 59,95 eiro par MWh, pārvades un sadales tarifs pieaugs par 5,4% un būs 14,76 eiro par MWh, bet siltumenerģijas tirdzniecības tarifs saglabāsies nemainīgs - 2,07 eiro par MWh.
Siltumapgādes pakalpojuma tarifu izmaiņas saistītas ar iepirktās siltumenerģijas cenas pieaugumu un iepriekšējā perioda neparedzēto ieņēmumu komponentes iekļaušanu tarifā.
Šobrīd "LNS pakalpojumu" siltumenerģijas gala tarifs ir 70,27 eiro par MWh.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "LNS pakalpojumu" apgrozījums 2025. gadā bija 4,999 miljoni eiro un uzņēmums strādāja ar 102 604 eiro peļņu. Kompānija "LNS pakalpojumi" ir reģistrēta 2003. gadā, un tās pamatkapitāls ir 13,499 miljoni eiro. Uzņēmums pilnībā pieder Ludzas novada pašvaldībai.