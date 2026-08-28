Luiss Jānis Lentovičs (foto: Valsts policija)
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Šodien 14:46
Meklē 2011. gadā dzimušo Luisu Jāni Lentoviču, kurš pazuda Rīgā 25. augustā
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2011. gadā dzimušo Luisu Jāni Lentoviču. Pusaudzis šā gada 25. augustā pulksten 18.00 izgājis no dzīvesvietas Rīgā, Salnas ielā, un līdz šim brīdim nav atgriezies.
Luiss Jānis Lentovičs (foto: Valsts policija)
Luiss Jānis Lentovičs (foto: Valsts policija)
Pazīmes: augums 180 cm, kalsns, pagariem brūniem matiem, zilganpelēkām acīm. Bija ģērbies baltā vai melnā džemperī, džinsa biksēs vai pelēkās klasiskās biksēs, pelēkos "Nike" apavos ar zaļas krāsas elementiem. Līdzi bija pelēka "Nike" mugursoma.
Valsts policija aicina aplūkot Luisa Jāņa fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!