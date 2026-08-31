Vētra nav tikai posts - dažām meža sugām tā pat nākusi par labu
Augusta nogalē Latviju pārņēma spēcīga vētra, kas daudzviet nogāza kokus un radīja postījumus. Taču dabā šādas pārmaiņas ne vienmēr nozīmē tikai zaudējumus – kritušie koki un bojātā koksne kļūst par nozīmīgu dzīvesvietu daudzām sugām. Latvijas Nacionālā dabas muzeja vecākais entomologs Uģis Piterāns skaidro, kā vētra ietekmē kukaiņus, sēnes un citus mazāk pamanāmos meža iemītniekus.
"Pašlaik īpaši būtiskas sekas mazajiem meža iemītniekiem nav novērojamas. Taču ilgtermiņā šāda vētra pat var nākt par labu atsevišķām sugām, jo mežā būs vairāk nokaltušu koku un kritalu – substrāta, kas nepieciešams daudzām sugām, kuras tajos dzīvo," skaidro Latvijas Nacionālā dabas muzeja vecākais entomologs Uģis Piterāns.
Tomēr ir arī sugas, kurām katrs veca koka zaudējums ir būtisks. Īpaši tas attiecas uz organismiem, kas apdzīvo dobumainus kokus, jo šādu dzīvesvietu dabā nav daudz.
"Ja vētras laikā tiek nogāzts koks ar dobumu, tas var būt zaudējums sugām, kurām šādas vietas ir ļoti svarīgas. Viens no piemēriem ir lapkoku praulgrauzis – aizsargājama vabole, kurai nepieciešami veci, dobumaini koki," stāsta eksperts.
Vienlaikus vētra nav būtiski izmainījusi dabas līdzsvaru. Atsevišķu koku vai nelielu koku grupu zaudējums neizjauc barības ķēdes, jo ekosistēmā saglabājas pietiekami daudz citu dzīvesvietu un barības avotu.
Arī tādiem nelieliem meža iemītniekiem kā skudras šādi notikumi parasti nerada katastrofālas sekas. Ja tiek bojāts kāds pūznis, tās ir lokālas pārmaiņas, kurām sugas spēj pielāgoties.
"Vēlāk kritušie koki, kas paliek dabā, kļūst par mājvietu dažādiem organismiem – kukaiņiem, sēnēm un citiem dzīvajiem organismiem. No šāda viedokļa vētra var radīt arī jaunus dzīves apstākļus," norāda Uģis Piterāns.
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"Kopumā no dabas viedokļa šāda vētra nav nekas ārkārtējs. Mežs un tā iemītnieki ir pielāgojušies šādiem procesiem. Lielākais kaitējums parasti ir cilvēkiem – infrastruktūrai, īpašumiem un saimnieciskajām interesēm," secina eksperts.
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Raksts sagatavots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.