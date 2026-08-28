"Radio TEV" 13. dzimšanas dienā pievienojas Dārta Daneviča, Mārtiņš Počs, Sintija Leimane un Zeļģis
Atzīmējot 13. dzimšanas dienu, "Radio TEV" izziņo lielākās pārmaiņas stacijas vēsturē – no septembra klausītājus modinās jauns rīta šovs ar diviem jauniem duetu sastāviem. Rīta ēterā pievienosies aktrise Dārta Daneviča, aktieris un TV raidījumu vadītājs Mārtiņš Počs, kā arī Sintija Leimane un reperis Zeļģis.
Jau kādu laiku sociālajos tīklos un ēterā "Radio TEV" mudināja klausītājus uzminēt lielo jaunumu – tagad tas ir atklāts! No septembra skanēs "Radio TEV" JAUNS RĪTS, un Tev būs divreiz vairāk iemeslu celties ar labu garastāvokli!
Dārta Daneviča – teātra, kino un seriālu aktrise, Mārtiņš Počs – kino un TV aktieris, pasākumu un TV šovu vadītājs, Sintija Leimane – pasākumu vadītāja, producente, mūzikas menedžere un satura veidotāja, savukārt ZEĻĢIS – reperis, bītmeikers un dziesmu tekstu autors – pievienosies "Radio TEV"komandai, lai jau no plkst. 6.00 kopā ar klausītājiem sāktu jaunu rītu un veiksmīgu dienu.
Pārējo dienas daļu klausītāji arī turpmāk varēs pavadīt iemīļoto radio balsu kompānijā: Jānis Biezais no plkst. 10.00 palīdzēs noskaņoties veiksmīgai darbdienai. No plkst. 13.00 ar jaunumiem mūzikā iepazīstinās dīdžejs Toms Polakens, bet no plkst. 16.00 par patīkamu mājupceļu rūpēsies Signe Blumberga.
No 24. augusta līdz 6. septembrim "Radio TEV" komanda ir atstājusi ierasto studiju un pārcēlusies uz iepirkšanās un izklaides centriem “Akropole Alfa” – no 24. līdz 30. augustam – un “Akropole Rīga” – no 31. augusta līdz 6. septembrim. Tur katru dienu no plkst. 6.00 līdz 20.00 darbojas Radio TEV dzimšanas dienas pop-up studija.
Tiešraide visas dienas garumā notiek no iepirkšanās centra, sniedzot klausītājiem unikālu iespēju vērot, kā top radio ēters, satikt savus iemīļotos dīdžejus, aprunāties ar viņiem un pat pašiem būt dzirdamiem ēterā. Ejam vēl soli uz priekšu – būsim saviem klausītājiem tuvāk nekā jebkad!
Trīspadsmitās dzimšanas dienas noskaņās aicinām arī klausītājus dalīties ar saviem aizraujošākajiem, neparastākajiem un spilgtākajiem dzimšanas dienu stāstiem! Pastāstiet mums par svinībām, kuras joprojām atceraties ar smaidu. Pie klausītāja, kura stāsts mūs pārsteigs visvairāk, "Radio TEV" komanda dosies ciemos ar dzimšanas dienas kūku, lai svētkus nosvinētu kopā!
Bet galvenie ikvienos svētkos ir viesi! "Radio TEV"dzimšanas dienas studijā viesosies un intervijās piedalīsies mūsu draugi un mūziķi – IDILLE, CITI ZĒNI, ELPO, YŪT, CHRIS NOAH, FIŅĶIS, GUSTAVO un citi. Viņi gan muzicēs, gan izvēlēsies dziesmas, kas īpaši veltītas "Radio TEV" dzimšanas dienai. Ikviens ir aicināts apmeklēt dzimšanas dienas studiju un klātienē satikt mūziķus un Radio TEV komandu!
"Radio TEV" ir daļa no SKONTO MEDIJU GRUPAS – vadošās un visvairāk klausītās komercradio staciju grupas Latvijā, kas apvieno RADIO SKONTO, "Radio TEV", RADIO SKONTO PLUS, LOUNGE FM un Chillax FM. Radio TEV ir mūsdienīga komercradio stacija ar plašu auditoriju – ik nedēļu to klausās 174 000 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem, nodrošinot 3,5% klausīšanās laika daļu. Latvijas piesātinātajā komercradio tirgū "Radio TEV" ir nozīmīgs tirgus dalībnieks, kura auditorijas rādītāji apliecina stacijas būtisko lomu klausītāju ikdienā.