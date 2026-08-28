Noskaidroti Dzejas dienu balvas 2026 nominanti
Latvijas Rakstnieku savienība izziņojusi Dzejas dienu balvas 2026 nominantus. Šogad apbalvojumam pieteiktas 29 grāmatas - 7 oriģināldzejas krājumi un 12 atdzejas krājumi, no kurām žūrija izvirzījusi četrus oriģināldzejas un divus atdzejas krājumus, kas pretendē uz gada labākās dzejas un atdzejas godalgu.
Dzejas nominācijā balvai izvirzīti: Aleksandrs Barons par krājumu “Vientulības labirints” (apgāds “Neputns”), Elīna Vendija Rībena par krājumu “Piena mugurkauls” (izdevniecība “Strāva”), Agnese Rutkēviča par krājumu “Vientulības drošības noteikumi”(izdevniecība “Aminori”) un Kārlis Vērdiņš par krājumu “Nekas” (apgāds “Neputns”). Atdzejas nominācijā izvirzīti: Raimonds Ķirķis par Forūgas Farohzādas grāmatas “Atdzimusi” (apgāds “Neputns”) atdzejojumu un Ieva Lešinska par Šeimusa Hīnija krājuma “100 dzejoļi” (apgāds “Neputns”) atdzejojumu.
Dzejas dienu balvai pieteiktos darbus vērtēja un nominācijas izvirzīja dzejnieks un atdzejotājs Guntars Godiņš, dzejniece Māra Ulme, dzejniece Ērika Bērziņa un rakstniece Kristīne Ilziņa.
Laureāta paziņošana un apbalvošana norisināsies festivāla Dzejas dienas 2026 noslēguma pasākumā – 12. septembrī plkst. 15.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kad tiks piešķirta arī žurnāla “Domuzīme” balva.
“Dzejas dienas 2026” rīko un sadarbojas: Latviešu Rakstnieku savienība, VKKF, Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Rīgas Centrālā bibliotēka, Siguldas DEVONS, Latvijas Nacionālais rakstniecības un mūzikas muzejs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Salaspils novada pašvaldība, Salaspils Centrālā bibliotēka, Rīgas Latviešu biedrības nams, Igaunijas vēstniecība, Dubultu Rakstnieku nams, žurnāls “Domuzīme”, Āgenskalna tirgus, bārs “Če”.
Starptautiskais dzejas festivāls Dzejas dienas 2026 ar moto “Dzeja dzied!” šogad norisinās no 28. augusta līdz 12. septembrim. Taču arī pēc festivāla oficiālās programmas noslēguma līdz pat septembra beigām visā Latvijā būs iespēja tikties ar dzejniekiem un iepazīt dzeju.