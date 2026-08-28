VIDEO: Māras Zālītes dzeja pārtapusi jaunā dziesmā “Novembrī. Martā”
Tapusi jauna oriģināldziesma “Novembrī. Martā”, kurā Māras Zālītes dzeja savienojusies ar komponistes un diriģentes Lauras Leontjevas mūziku.
Dziesmu ieskaņojis Saulkrastu koris ANIMA kopā ar solistiem Juri Kaukuli un Julgī Stalti, savukārt tās smeldzīgo akordeona partiju iespēlējis Ēriks Zeps. Māras Zālītes dzejas rindas, kas īpaši trāpīgi rezonē ar šodienu (lai Latvija būtu, tai esam nepieciešami mēs – latvieši), Laura Leontjeva ietērpusi emocionāli piesātinātā muzikālā vēstījumā.
“Dziesmas mūzikas radīšana šoreiz bija patiesi maģiska. Lasot Māras Zālītes tik trāpīgo un šodien aktuālo dzejoli “Novembrī. Martā”, mūzika skanēja caur mani tik organiski un dabiski, it kā ilgi būtu šo brīdi gaidījusi. Parasti tā man ir ar latviešu tautasdziesmu rindām, bet šoreiz – ar Māras Zālītes dzeju,” stāsta Laura Leontjeva.
Dziesmas “Novembrī. Martā” pirmatskaņojums notiks 29. augustā īpašā notikumā – tradicionālās mākslas un amatniecības centra “Īrga” atklāšanas svētkos koncertuzveduma “Īrga - sākums” ietvaros plkst. 20.00 Vecrīgā pie Mazās Jaunielas. Līdz ar dziesmu tapis arī video stāsts, ko veidojis režisors un operators Oto Avots, bet par dziesmas “Novembrī. Martā” ieraksta skanējumu parūpējies Kristaps Krievkalns un Armands Treilihs.