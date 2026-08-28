100 gadi Latvijas mūzikas vēsturē: LNSO sāk jaunu sezonu ar īpašiem koncertiem
Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) savas simtgades gadā izziņojis 101. koncertsezonu, kurā klausītājus gaida plašs simfoniskās, vokāli simfoniskās un kamermūzikas programmu klāsts.
Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) 5. septembrī atzīmēs 100. gadadienu kopš tā dibināšanas, taču simtgades svinības jau kopš 6. augusta turpinās ar vērienīgu koncertprogrammu virkni. Simtgades svinības tika atklātas 6. augustā koncertzālē “Cēsis” ar Riharda Vāgnera operas “Loengrīns” koncertatskaņojumu, aizsākot īpašu un daudzveidīgu notikumu ciklu, kas turpināsies līdz pat oktobra beigām.
Vienlaikus LNSO jau izziņojis arī savu 101. rudens–ziemas sezonu, turpinot klausītājiem piedāvāt plašu simfoniskās, vokāli simfoniskās un kamermūzikas programmu. Šogad, jau trešo gadu pēc kārtas, pasniegta arī LNSO fonda Izcilības balva – šoreiz to izpelnījies LNSO kontrabasu grupas koncertmeistars Oskars Bokanovs.
Jau šovakar, 28. augustā, Rīgas Kongresu namā turpināsies LNSO jubilejas koncertu cikls, piedāvājot klausītājiem piedzīvot Semjuela Bārbera Vijolkoncertu izcilā vijolnieka Hansa Kristiana Āvika izpildījumā un reti atskaņoto Gustava Mālera Septīto simfoniju. Savukārt no 29. augusta līdz 30. augustam svētku noskaņa pārcelsies uz Latgales vēstniecību GORS, kur ikgadējais festivāls “LNSO vasarnīca” sagatavojis daudzveidīgu programmu.
Simtgades koncertu cikls turpināsies arī septembrī. 25. septembrī Rīgas Kongresu namā un 26. septembrī koncertzālē “Cēsis” skanēs Ilonas Breģes simfoniskā tokāta Up-Time, Sofijas Gubaiduļinas Trešais koncerts vijolei un orķestrim “Dialogs: es un tu” Baibas Skrides izpildījumā, kā arī Gustava Mālera Pirmā simfonija “Titāns”. Šajos koncertos pie diriģenta pults atgriezīsies LNSO galvenā viesdiriģente Kristīna Poska.
8. oktobrī Rīgas Kongresu namā un 10. oktobrī Latgales vēstniecībā GORS ērģelniece Iveta Apkalna atskaņos Fransisa Pulenka Koncertu ērģelēm un orķestrim iemīļotā maestro Žana Kloda Kazadesī lasījumā. Koncertā tiks atskaņoti arī Berlioza un Sensānsa opusi. 15. oktobrī Rīgas Kongresu namā klausītāji aicināti uz kamermūzikas koncertu, kurā izskanēs Bendžamina Britena un Frenka Bridža skaņdarbi. Savukārt 25. oktobrī simtgades svinību ciklu noslēgs “Vēzendonkas dziesmu” un Gustava Mālera Otrās simfonijas atskaņojums kopā ar izcilajām solistēm Elīnu Garanču un Lieni Kinču. Pie diriģenta pults šajā īpašajā koncertā stāsies LNSO bijušais mākslinieciskais vadītājs Karels Marks Šišons.
“Sagaidot savu 100. dzimšanas dienu 5. septembrī, LNSO svinības sācis jau augusta sākumā, piedāvājot klausītājiem krāšņas un daudzveidīgas koncertprogrammas. Šoreiz 101. sezonas sākums būs citāds nekā ierasts. Atsevišķs sezonas atklāšanas koncerts izpaliks, jo simtgades jubilejas koncertu cikls jau nemanāmi ievadījis LNSO 101. sezonu. Tajā klausītājus gaida gan jauni un aizraujoši mākslinieku vārdi, gan ilgi gaidītas atkalredzēšanās, gan repertuārs, kas sola pārsteigumus. Vai esat kādreiz dzirdējuši simfonisko fado? Ja ne, iespējams, pirmā sastapšanās ar šo neparasto muzikālo savienojumu jūs gaida LNSO Vecgada koncertos, kuros kopā ar portugāļu diriģentu Ruī Migelu Markešu uzstāsies izcilā fado dziedātāja Žizela Žuāu. Iepazīstiet 101. sezonas programmu un izvēlieties savus koncertus! Tiekamies LNSO koncertos!” teic Indra Lūkina, LNSO direktore un valdes locekle.
6. novembrī Rīgas Kongresu namā diriģenta Mikēles Gambas vadībā izskanēs koncerts “LNSO, Ibērs, Bartoks un itāļi”. Programmā iekļauts Žaka Ibēra Koncerts flautai un orķestrim, Otorīno Respīgi “Senas dejas un ārijas”, kā arī Bēlas Bartoka Koncerts orķestrim. Koncertā kā solists uzstāsies flautists Tommāzo Pratola. Koncertprogrammu būs iespējams noklausīties arī dienu vēlāk – 7. novembrī Ventspils koncertzālē “Latvija”.
11. decembrī Rīgas Kongresu namā diriģenta Kristiana Reifa vadībā izskanēs koncerts “LNSO, Mocarts un Dvoržāks”. Programmā iekļauta Volfganga Amadeja Mocarta 39. simfonija, kā arī Antonīna Dvoržāka Varoņa dziesma un Koncerts čellam un orķestrim. Solists – čellists Edgars Moro.
16. decembrī plkst. 19.00 Rīgas Kongresu namā Ziemassvētku noskaņu radīs Kristīne Prauliņa un metāla pūšaminstrumentu ansamblis Latvian Brass. Koncertā skanēs īpaši šim sastāvam aranžēta mūzika, ļaujot Ziemassvētku melodijām atklāties spožā un enerģiskā metāla pūšaminstrumentu skanējumā. Uz skatuves kopā ar Kristīni Prauliņu (balss) muzicēs Mārtiņš Zujs un Kristians Kalva (trompete), Māris Evelons (mežrags), Artūrs Hrustalovs (trombons) un Raivis Māgurs (tuba).
Svētku noskaņās 28. un 30. decembrī Rīgas Kongresu namā, kā arī 29. decembrī koncertzālē “Cēsis” izskanēs krāšņs “LNSO gadumijas koncerts. Simfoniskais fado”. Diriģenta Ruī Migela Markeša vadībā gadumija tiks sagaidīta karnevāla atmosfērā, ugunīgiem dienvidu ritmiem un smeldzīgu fado mūziku. Programmā iekļauta Antonīna Dvoržāka uvertīra Karnevāls, Manuela de Faljas divas svītas no baleta Trīsstūrene, Franča Lista Spāņu rapsodija un tradicionālais fado. Solistes – autentiskā portugāļu fado dziedātāja Žizele Žuāu un starptautiski atzītā latviešu pianiste Aurēlija Šimkus. Šis īpašais gadumijas notikums piedāvā emocionāli piesātinātu muzikālo ceļojumu, lai spilgti pavadītu veco un sagaidītu jauno gadu.
7. un 8. janvārī Rīgas Kongresu namā diriģenta Tarmo Peltokoski vadībā izskanēs koncerts “LNSO un Tarmo Peltokoski”. Programmā iekļauts Pētera Vaska Vijolkoncerts Tālā gaisma un Antona Bruknera Piektā simfonija. Solists – vijolnieks Daniels Lozakovičs. Koncertprogramma dienu vēlāk ceļos arī uz Rēzekni – 9. janvārī tā skanēs Latgales vēstniecībā GORS.
5. februārī Rīgas Kongresu namā diriģenta Gunta Kuzmas vadībā klausītājiem tiks piedāvāts koncerts “LNSO un Kristīne Balanas”. Programmā iekļauts Ilonas Breģes Koncerts vijolei un orķestrim, Volfganga Amadeja Mocarta 35. simfonija Hafners, kā arī Vitolda Lutoslavska Koncerts orķestrim. Soliste – vijolniece Kristīne Balanas.
12. februārī Rīgas Kongresu namā diriģents Gintars Rinkēvičs kopā ar LNSO aicinās klausītājus uz koncertu “LNSO un Maestro Rinkēvičs”. Koncerta programmā skanēs Mikaloja Konstantīna Čurļoņa Mežā, Ludviga van Bēthovena Pirmais klavierkoncerts ar solisti Onuti Gražinīti, kā arī Riharda Štrausa Nāve un apskaidrība. Koncerts notiks Lietuvas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2027. gada kultūras programmas ietvaros.
26. februārī Rīgas Kongresu namā japāņu diriģentes Nodokas Okisavas vadībā LNSO aicinās uz koncertu “LNSO, Mocarts un Stravinskis”. Koncerta programmā skanēs Takaši Jošimacu And Birds Are Still, Volfganga Amadeja Mocarta Sinfonia concertante pūšaminstrumentiem, kā arī Igora Stravinska Svīta no baleta Svētpavasaris. Koncertā uzstāsies solisti Egils Upatnieks (oboja), Mārtiņš Circenis (klarnete), Jānis Semjonovs (fagots) un Artūrs Šults (mežrags).
5. martā Rīgas Kongresu namā LNSO kopā ar diriģentu Normundu Šnē pievērsīsies trīs atšķirīgiem muzikālajiem laikmetiem un estētikām. Koncerta “LNSO, Daniils Bulajevs un Normunds Šnē” programmā līdzās Roberta Šūmaņa Uvertīrai, skerco un finālam op. 52 un Pētera Plakida Dziedājumam skanēs arī Alberto Hinasteras Koncerts vijolei un orķestrim, kurā solista lomā uzstāsies Daniils Bulajevs.
19. martā Rīgas Kongresu namā LNSO programmā sastapsies amerikāņu 20. gadsimta mūzikas enerģija ar Morisa Ravela izsmalcināto skaņu pasauli. Koncertā “LNSO, Iveta Apkalna un Moriss Ravels” diriģenta Žana Kristofa Spinozi vadībā skanēs Semjuela Bārbera Toccata festiva, Ārona Koplenda Ērģeļsimfonija un Fanfare for the Common Man (Fanfaras parastajam cilvēkam), kā arī Ravela Valsis un Bolero. Ērģeļu solo partijā dzirdēsim Ivetu Apkalnu. Programma 20. martā būs pieejama arī klausītājiem koncertzālē “Latvija” Ventspilī.
2. aprīlī Rīgas Kongresu namā LNSO aicinās uz īpašu vakaru, kurā pirmatskaņojumu piedzīvos Ilonas Breģes skaņdarbs Gloria, bet koncerta otrajā daļā skanēs viena no monumentālākajām romantisma laikmeta simfonijām – Antona Bruknera Astotā simfonija. Pie diriģenta pults stāsies Andris Poga, savukārt vokālās partijas izpildīs soprāns Katrīna Paula Felsberga un mecosoprāns Emma Sventeliusa, koncertā piedaloties arī Valsts Akadēmiskajam korim “Latvija”.
16. aprīlī Rīgas Kongresu namā klausītāji varēs sastapties ar trim atšķirīgiem skaņdarbiem, kuros savijas laikmetīgā mūzika, 20. gadsimta modernisms un Bēthovena monumentālā simfoniskā valoda. Koncertā “LNSO, Vestards Šimkus un Bēthovena Trešā” diriģenta Roberto Foresa Vesesa vadībā skanēs Kristiana Meisona Eternity in an Hour, Ērika Volfganga Korngolda Koncerts klavierēm kreisajai rokai un orķestrim, kā arī Ludviga van Bēthovena Trešā simfonija Heroiskā. Klavieru solo atskaņos Vestards Šimkus.
23. aprīlī Rīgas Kongresu namā LNSO galvenās viesdiriģentes Kristīnas Poskas vadībā atskaņos programmu, kurā līdzās igauņu komponista Erki Svena Tīra Koncertam obojai un orķestrim skanēs Franča Šūberta vērienīgā Devītā simfonija. Tīra skaņdarba solists būs igauņu obojists Kalevs Kuljuss.
Ik sezonu LNSO saviem klausītājiem piedāvā arī izmeklētu kamermūzikas programmu, ļaujot tuvplānā iepazīt gan orķestra mūziķu daudzpusību, gan dažādu laikmetu un komponistu rokrakstu bagātību. Šajā sezonā kamermūzikas cikls piedāvās trīs atšķirīgas programmas, kurās īpaša vieta atvēlēta gan Latvijas komponistu mūzikai, gan pasaules klasikas un laikmetīgās mūzikas darbiem.
18. februārī Rīgas Kongresu namā klausītāji aicināti uz koncertu “Apkalna. Ērģeles. Kamermūzika”, kurā ērģeles satiksies ar stīgām, pūšaminstrumentiem un sitaminstrumentiem. Programmā līdzās Tommāzo Antonio Vitali, Pētera Vaska un Kamila Sensānsa skaņdarbiem skanēs arī Maijas Einfeldes Benedictus, Ilonas Breģes jaundarbs un Haralda Fellera Danse macabre. Koncertā muzicēs ērģelniece Iveta Apkalna, vijolnieks Daniils Bulajevs, čelliste Diana Ozoliņa, flautiste Maija Zandberga, kā arī sitaminstrumentālisti Elīna Endzele un Mikus Bāliņš.
24. martā kamermūzikas cikls turpināsies ar koncertu “LNSO kamermūzika. Gadsimta pieskāriens”. Tajā dažādu paaudžu komponistu skaņdarbi atklās 20. gadsimta muzikālo daudzveidību – no Pētera Plakida Romantiskās mūzikas līdz Paula Hindemita Klarnetes kvintetam, Paula Šēnfelda Trio un Ārona Koplenda Sekstetam. Programmā muzicēs Alise Gavare (klarnete), Aleksejs Bahirs (vijole), Konstantīns Paturskis (vijole), Pēteris Trasuns (alts), Dace Zālīte-Zilberte (čells) un Rihards Plešanovs (klavieres).
Savukārt 6. maijā koncertā “LNSO kamermūzika. Uz Jauno pasauli” kamermūzikas skanējums aizvedīs klausītājus pāri okeānam – programmā sastapsies Eiropas un Amerikas komponistu mūzika. Gernota Volfganga New York Moments, Eduāra Destenē Trio, Daniela Kesnera Undercurrent/current un Viljama Tutāna 3 peccadilloes izskanēs Egila Upatnieka (oboja), Mārtiņa Circeņa (klarnete), Gunas Šnē (čells) un Agneses Egliņas (klavieres) izpildījumā.
Arī šogad LNSO turpina izglītojošo koncertu ciklu jauniešiem “Simfoniskais hits ar Goran Gora”. Koncerti notiks 2027. gada 22. janvārī un 12. martā Rīgas Kongresu namā. Savukārt pašus mazākos klausītājus doties muzikālos piedzīvojumos aicinās lelle Lenesons un viņa draugi koncertizrāžu ciklā “Lenesons”, kas Rīgas Kongresu namā norisināsies 2026. gada 14. novembrī, 2027. gada 20. februārī un 10. aprīlī.