Klajā nāk Raimonda Paula un LNSO īpašais albums. "Es pats nonācu pie tās sajūtas, ka ir jāsaglabā tie vecie mani ieraksti!"
Klajā nākusi leģendārā pianista un komponista Raimonda Paula un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra vinila plate "Gēršvins/Grīnblats/Pauls". Albumā apkopoti unikāli ieraksti no dažādiem Maestro daiļrades posmiem – tostarp 1964. gadā tapušais Romualda Grīnblata Klavierkoncerta ieskaņojums.
Latvijas džeza mūzikas izdevniecības “Jersika Records” paspārnē izdota leģendārā pianista un komponista Raimonda Paula un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra plate “Gēršvins/Grīnblats/Pauls”. Jauno plati producējis un ierakstus rūpīgi no Latvijas radio arhīva atlasījis pats Maestro Raimonds Pauls.
Tajā varam klausīt 1964. gadā Rīgā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā ieskaņoto laikmetīgās mūzikas komponista Romualda Grīnblata “Koncertu klavierēm un orķestrim” (komponēts 1963. gadā) – diriģents Edgars Tons, Lielajā ģildē 2016. gadā atskaņoto komponista Džordža Gēršvina “Rapsodiju blūza stilā” (1924) ar Maestro Marisu Jansonu pie diriģenta pults un Rēzeknē, Latgales vēstniecībā “GORS” 2021. gadā ieskaņotās piecas daļas no paša Raimonda Paula 2003. gadā komponētā klavieru miniatūru cikla “Naktstauriņi” Jēkaba Jančevska pārlikumā orķestrim – diriģents Andris Poga.
“Te jau tas svarīgākais moments, ka es pats nonācu pie tās sajūtas, ka ir jāsaglabā tie vecie mani ieraksti. Kā pianistam. Ne tik daudz ar tām populārām dziesmiņām vai kaut ko tamlīdzīgi, bet saglabāt to, ko es pavisam nejauši uzgāju, Grīnblata “Klavierkoncertu”, kas bija nolikts kaut kur malā, viņš bija ierakstīts 1964. gadā. Un es viņu izklausījos un es sapratu, pagaidiet, ko tad tie mūsu modernisti klasiskajā mūzikā, lai paklausās – Grīnblats jau visu ir sarakstījis, lai gan tajā laikā modē ļoti strauji ienāca Šostakovičs, Prokofjevs, utt.," par jauno albumu stāsta Raimonds Pauls.
"Tas ir 1964. gads. Un tad es sāku domāt, es jau vēl tur šo to esmu iespēlējis. Man viens no tiem veiksmīgākajiem koncertiem bija koncerts ar Marisu Jansonu. Gēršvina slavenā rapsodija. Kā nu es mācēju, tā es viņu nospēlēju. Es drīzāk tagad, kad klausos to, cenšos konstatēt, ko es nenospēlēju. Bet nu, daudz ko es arī nospēlēju, kas Gēršvinam tur nemaz nav. Tas tā ir. Un tad ir tās manas brīvās improvizācijas, kur Jančevskis ir uztaisījis kamermūzikas aranžijas, patīkamas ausij klausīties. Un tā arī radās tā kopideja par to plati,” norādīja Maestro.
“Raimonda Paula mūzikas koncerti Latgales vēstniecībā “GORS” vienmēr ir izpārdoti. Tā tas ir 2026. gada Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra jeb LNSO Vasarnīcas noslēguma koncertā un tā tas bija arī 2021. gadā, kad nakts veldzes un mistikas apburto miniatūru ciklu “Naktstauriņi” festivālā atskaņoja pats Maestro un Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris diriģenta Andra Pogas vadībā. Priecājamies, ka šis unikālais ieraksts, kas veikts skanīgajā GORS Lielajā zālē, ir sācis savu ceļu pie klausītājiem,” saka Latgales vēstniecības “GORS” vadītāja Ilona Rupaine.
Arī šogad LNSO Vasarnīcas noslēgumā 30. augustā plkst. 17.00 izskanēs Maestro Raimonda Paula mūzika – koncertā “Skan Raimonds Pauls” – kurā piedalās solisti Aija Vītoliņa, Daumants Kalniņš un Matīss Žilinskis, kā arī Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”, Latvijas Radio bigbends un Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris. Diriģents – Jānis Stafeckis.
Albuma “Gēršvins/Grīnblats/Pauls” ierakstu skaņu režisori ir Valdis Krastiņš, Normunds Slava un Varis Kurmiņš, bet skaņas pēcapstrādi veica Mārtiņš Krastiņš. Vāka dizainā izmantota izcilā mākslinieka Jāņa Pauļuka glezna “Veltījums Raimondam Paulam”, bet dizainu veidojusi brāļi Edgars un Mareks Ameriki. Plati papildina vēsturiskas fotogrāfijas un muzikologa Oresta Silabrieža plaši ievadvārdi.
Jauno vinila plati var iegādāties mūzikas veikalos kā arī izdevniecības “Jersika Records” mājas lapā vai “Bandcamp” platformã. Albums noklausāms ari populārākajās straumēšanas vietnēs.