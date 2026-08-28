Valsts policija novērsusi plānotu ķīlnieku sagrābšanu
Valsts policija novērsusi vismaz divu ķīlnieku sagrābšanu, aizturot aizdomās turēto -1979. gadā dzimušo vīrieti - noziedzīgā nodarījuma sagatavošanās stadijā.
Likumsargi, reaģējot uz operatīvo informāciju, šī gada janvārī uzsāka kriminālprocesu pret kādu vīrieti, kurš gatavojās sagrābt kā ķīlniekus divas personas, ar mērķi nolaupīt viņu finanšu līdzekļus. Veicot speciālās izmeklēšanas darbības un operatīvo darbību pasākumu kopumu, persona šī gada februārī tika aizturēta.
Jau nākamajā dienā ar Rīgas pilsētas tiesas lēmumu viņam tika piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Veikto procesuālo darbību laikā īstenota arī kratīšana personas dzīves vietā, kur izņemti vairāki priekšmeti, kas kalpo kā pierādījumi.
Jāatzīmē, ka aizturētais jau iepriekš tiesāts par sevišķi smagu noziedzīgu nodarījumu, kā arī vēl pērn, 2025. gada septembrī, tiesāts par pavešanu netiklībā.
Šī gada 19. augustā Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes 1. nodaļas amatpersonas izmeklēšanu kriminālprocesā pabeidza un tas nodots kriminālvajāšanas uzsākšanai Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai, aizdomās turētajam inkriminējot gatavošanos ķīlnieka sagrābšanai.
Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.