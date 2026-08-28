Cilvēkiem, kuru dati noplūduši, jābūt īpaši piesardzīgiem - DVI skaidro, kā rīkoties un vai pienākas kompensācija
Pēc nesenā kiberuzbrukuma Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) datubāzēm, kurā noziedznieku rīcībā nonāca iedzīvotāju vārdi, personas kodi, auto numurzīmes un deklarētās adreses, sabiedrībā ievērojami pieaudzis mērķētas krāpšanas un sociālās inženierijas risks.
Datu valsts inspekcijas (DVI) direktora vietniece Lāsma Dilba intervijā LTV raidījumam "Rīta Panorāma" norādīja, ka iedzīvotājiem šobrīd jābūt īpaši modriem, jo ļaundari nozagto informāciju var kombinēt ar citiem publiski pieejamiem datiem, piemēram, valsts amatpersonu deklarācijām un zemesgrāmatas datiem, tādējādi izveidojot ļoti precīzu profilu.
Kā pasargāt sevi no krāpniekiem
Situācijā, kad uzbrukumi kļūst arvien mērķtiecīgāki, primārais solis ir modrība un kritiska attieksme pret saņemto informāciju. "Diemžēl tā ir, un kā jau mēs iepriekš pamanījām, bija arī e-pasti no CSDD pirms šī incidenta, tāpat no bankām, policijām un visādām citādām iestādēm," brīdina Dilba. Viņa uzsver, ka nedrīkst vērt vaļā aizdomīgas saites e-pastos vai īsziņās.
Kaut arī pats personas kods nedod tiešu piekļuvi bankas kontiem, krāpnieki to var izmantot, lai iniciētu viltus pieslēgšanās mēģinājumus.
Tāpēc iedzīvotājiem iesaka viedierīcēs atslēgt automātiskos paziņojumus (tā sauktos pop-up) lietotnēm "Smart-ID" un "eParaksts mobile". Šāda rīcība radīs papildu drošības barjeru, jo autorizācijas lietotne būs jāatver pašam, novēršot risku, ka steigā vai nogurumā automātiski tiek apstiprināts krāpnieku pieprasījums. Papildus var noderēt "CERT.LV" izstrādātā bezmaksas DNS ugunsmūra lietotne, kas kalpo kā papildu aizsardzības slānis un bloķē zināmās kaitnieciskās mājaslapas.
Runājot par automašīnu numurzīmju maiņu, DVI pārstāve norāda, ka tas nav aizliegts, taču katram pašam ir jāizvērtē savi riski. Valsts atbalsts numurzīmju maiņai bez maksas pagaidām ir tikai priekšlikuma stadijā, nekas nav apstiprināts.
Vai cietušajiem pienākas kompensācija?
Datu regula paredz kompensācijas mehānismus gadījumos, ja ir noticis pārkāpums un datu noplūde ietekmējusi personu.
Tomēr kompensācija nepienākas automātiski no paša noplūdes fakta – personai tiesas ceļā ir jāpierāda cēloņsakarība un sekas.
Kompensāciju var pieprasīt arī par nemateriālo kaitējumu. Kā skaidro Dilba, Eiropas Savienības tiesa teica, ka arī bailes par to, kad var notikt kaut kāds kaitējums – arī var tikt uzskatīts par sekām un morālo kaitējumu. Šis spriedums bija saistīts ar Bulgārijas nodokļu administrācijas datu noplūdes lietu. Vienlaikus viņa atgādina, ka Datu valsts inspekcija nesniedz juridisku palīdzību un nelemj par kompensāciju izmaksu, jo tas ir tikai un vienīgi tiesas kompetencē.
Datu valsts inspekcijas izmeklēšana
Šobrīd DVI aktīvi iegūst informāciju un vērtē, vai CSDD ir veikusi visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību.
"Izmeklēšanas rezultātā mēs arī sapratīsim, vai te bijusi kaut kāda paviršība, ļaunprātība vai kaut kas tamlīdzīgs," uzsver direktora vietniece.
Ja tiks konstatēts, ka CSDD nav rīkojusies adekvāti, iestādei, visticamāk, piemēros administratīvo sodu vai citus korektīvos līdzekļus. Taču, ja izrādīsies, ka ļaundari vienkārši bijuši prasmīgāki, neskatoties uz visiem drošības pasākumiem, sods var netikt piemērots. Kad DVI noslēgs izmeklēšanu un pieņems lēmumu par CSDD atbildību, šis atzinums cietušajiem iedzīvotājiem varēs kalpot kā būtisks pierādījums, vēršoties ar prasību tiesā.
Kiberuzbrukumā CSDD augusta sākumā iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un aptuveni 200 000 juridisko personu dati. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā. Pēc vairāku amatpersonu aicinājuma atkāpties no amatiem šādu lēmumu pieņēma gan CSDD valde, gan padome.
Vienlaikus satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV) ierosinājis dienesta izmeklēšanu, kas jāveic paātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi. Izmeklēšanā cita starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar "Tet" par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu. Kozlovskis trešdien žurnālistiem norādīja, ka par šiem pakalpojumiem CSDD ik mēnesi maksā būtisku summu.
Savukārt Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs nosūtījis vēstuli ģenerālprokuroram, lūdzot Prokuratūras likumā paredzētajā kārtībā pārbaudīt CSDD amatpersonu rīcību datu drošības nodrošināšanā.