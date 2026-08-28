"Šobrīd lūdzam dievu!" Latvieši izmisīgi gaida ziņas no saviem pazudušajiem tuviniekiem Nepālā. VIDEO
Kopš Nepālas katastrofas brīža tuviniekiem nav izdevies sazināties ar 28 latviešiem, kas bija devušies uz minēto valsti. "Šobrīd lūdzam dievu," norāda bezvēsts pazudušās Līgas vīrs.
Šobrīd zināms, ka pazudušie latvieši bija devušies uz Nepālu ar divām tūristu grupām. Kā norāda ĀM, informācijas apkopošanu apgrūtina fakts, ka neviens ceļotājs no tūristu grupām nebija reģistrējies Konsulārajā reģistrā.
“Mēs kopā ar tuviniekiem gaidām, ka šie cilvēki izies uz sakariem, jo nekādas informācijas mums nav. Mūsu konsuls aktīvi sazinās ar visām institūcijām un meklē informāciju. Protams, kā jūs saprotat, situācija Nepālā šobrīd ir ārkārtīgi apgrūtināta, un iespējas saņemt informāciju ir ļoti mazas,” norāda Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktore Edīte Medne.
"360 Ziņas" centās sazināties ar vienu no tūristu firmām - "Yantra.lv", tomēr saziņa ar kompāniju nav izdevusies. Bet kādas pazudušās sievietes draudzene medijam atklāj sīkākas ziņas par notikušo traģiskajā dienā.
“Grupā bija man ļoti tuva draudzene. 37 Latvijas valstspiederīgo grupa vakar no rīta izbrauca no viesnīcas Tibetas pusē un atradās katastrofas vietā uz robežas laikā, kad tā notika [pēc 10 pēc vietējā Ķīnas laika]. Neviens no piederīgajiem uz sakariem līdz šim nav nācis. Mēs vēl esam šoka un stresa stāvoklī,” norāda viens no tuviniekiem.
Bet kāds cits norāda, ka Nepālā pazudusi viņa sieva Līga. "Nezinu, ko jums atbildēt. [...] Cenšos caur visiem iespējamajiem kanāliem atrast informāciju," norāda vīrietis, apstiprinot, ka viņa sieva bija šajā grupā. "Šobrīd lūdzam dievu!"
Latvijas Tūrisma aģentūru operatoru asociācija skaidro – firma “Yantra” nav tās biedrs. Firmai “Yantra” nav arī izsniegta licence tūrisma operatoru un aģentu darbības veikšanai, bet Patērētāju tiesību aizsardzības centrs vēl skaidro, vai firma drīkstēja nodarboties ar grupu braucienu organizēšanu. No saziņas ar pazudušo piederīgajiem secināms, ka vismaz daži no viņiem ar firmu “Yantra” sadarbojušies jau iepriekš, un sūdzību nav bijis.
“Par kļūdām runāsim mazliet vēlāk. Šobrīd galvenais saprast, kur ir šie cilvēki un sniegt pēc iespējas lielāku palīdzību gan viņiem, gan tuviniekiem, jo, manuprāt, šis brīdis tuviniekiem ir ļoti grūts tieši dēļ neziņas,” norāda Medne.
Plūdu sekas Nepālā
Divas dienas pēc postošajiem plūdiem Nepālā turpinās izdzīvojušo meklēšana.
Jau ziņots, ka "Everest Today" bezvēsts pazudušo latviešu vidū pašlaik iekļautas sešas personas -1968. gadā dzimusī Ārija Lāce, 1974. gadā dzimusī Evita Sarma, 1981. gadā dzimušais Igors Dobrovoļskis, bez dzimšanas gada norādītā Inga Veisa, 1978. gadā dzimusī Olga Labada un 1982. gadā dzimusī Sofija Dobrovoļska.
Ieva vietnē "Facebook" norāda, ka plūdos pazudusi viņas vīra māsa Agnese ar vīru Raimondu. "Lūdzu, palīdziet ar jebkādu informāciju par Latvijas ceļotāju grupu Nepālā! Šobrīd Nepālā atrodas aptuveni 30 cilvēku liela Latvijas grupa, ar kuru mums nav iespējams sazināties. Šajā grupā ir arī Agnese mana vīra māsiņa un viņas vīrs Raimonds."
"Ja kādam ir jebkāda informācija par šo grupu, tās atrašanās vietu, maršrutu, sakariem ar grupas dalībniekiem vai cilvēkiem, kuri viņus pēdējie ir redzējuši, ļoti lūdzu, dodiet ziņu. Šobrīd svarīga ir katra, pat šķietami nenozīmīga informācijas drumstala," norāda Ieva.