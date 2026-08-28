Divi slepkavoja, kamēr pārējie noskatījās - par slepkavību Rēzeknē rosina sodīt arī aculieciniekus
Valsts policija rosina uzsākt kriminālvajāšanu pret kādu 1995. gadā dzimušu sievieti un 1991. gadā dzimušu vīrieti, kas pērn Rēzeknē noslepkavoja kādu vīrieti. Tāpat tiek rosināts apsūdzēt divus aculieciniekus par notikuma neziņošanu policijai.
2026. gada 23. janvārī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju, ka Rēzeknē kādā dzīvoklī ir konstatēts 1987. gadā dzimuša vīrieša līķis ar vardarbīgas nāves pazīmēm, proti, sistām brūcēm. Par notikušo nekavējoties tika uzsākts kriminālprocess.
Veicot operatīvos pasākumus un pārbaudot iegūto informāciju par slepkavības izdarīšanu, Rēzeknē tika aizturēta 1991. gadā dzimusi sieviete un 1995. gadā dzimis vīrietis. Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas lūdza tiesu vīrietim piemērot ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli. Tiesa vīrietim piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.
Jānorāda, ka noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī personas atradās alkohola reibumā. Tāpat izmeklēšanas laikā amatpersonas guva pierādījumus, ka divi vīrieši, kuri dzimuši 1972. un 1988. gadā, bija slepkavības aculiecinieki un neziņoja par sevišķi smaga noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, līdz ar to abi vīrieši iepriekš minētajā kriminālprocesā tika atzīti par aizdomās turētajiem saskaņā ar Krimināllikuma 315. pantu. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Saistībā ar šo notikumu pret 1991. gadā dzimušo sievieti un 1995. gadā dzimušo vīrieti uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 117. panta, desmitā punkta, proti, Slepkavība pastiprinošos apstākļos, to izdarījusi personu grupa. Paredzēts sods ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Izmeklēšana šajā kriminālprocesā ir pabeigta un šā gada 21. augustā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas krimināllietas materiālus pret četrām personām nodeva prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.