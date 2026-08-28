Plūdu skartajā Nepālā pazudis dziedātājas Elīnas Fūrmanes brālis
Pēc postošajiem plūdiem Nepālā nav izdevies sazināties ar aptuveni 30 cilvēku lielu Latvijas ceļotāju grupu, kurā atrodas arī dziedātājas Elīnas Fūrmanes jeb DJ Ellas brālis.
Par to sociālajos tīklos informējusi pati Elīna Fūrmane, norādot, ka viņas brālis ir starp ceļotājiem, ar kuriem šobrīd nav iespējams sazināties.
Ceļotāju tuvinieki aicina ikvienu, kam ir jebkāda informācija par grupas atrašanās vietu, maršrutu, sakariem ar dalībniekiem vai cilvēkiem, kuri viņus pēdējos redzējuši, sniegt ziņu.
"Mēs ļoti gaidām kaut vienu ziņu, ka ar viņiem viss ir kārtībā," norādīts aicinājumā.
Tiek lūgts dalīties ar informāciju, lai tā sasniegtu pēc iespējas vairāk cilvēku - ceļotājus, gidus, tūrisma organizatorus un citus, kuri varētu atrasties Nepālā vai kuriem ir kāda informācija par Latvijas grupu.
Pašlaik nav zināms, kas tieši noticis ar ceļotāju grupu un kur tā atrodas.
Jau ziņots, ka Nepāla piedzīvo vienu no pēdējo gadu smagākajām dabas katastrofām. Šobrīd plūdos bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 469.
Ārlietu ministrija saņēmusi ziņas par 39 tūristiem no Latvijas, kas šobrīd varētu atrasties Nepālā. Konsulārajā departamentā ziņo, ka kopš katastrofas brīža tuviniekiem nav izdevies sazināties ar 28 personām.
Plūdu sekas Nepālā
Divas dienas pēc postošajiem plūdiem Nepālā turpinās izdzīvojušo meklēšana.