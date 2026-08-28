Rosina sākt kriminālvajāšanu pret neirologu Leonīdu Viškeru, kuru deviņas pacientes apsūdz par seksuāliem noziegumiem
Valsts policija rosinājusi prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret neirologu Leonīdu Viškeru, kuru deviņas pacientes apsūdzējušas par seksuāla rakstura noziegumiem.
Par cietušajām atzītas deviņas sievietes, kuras vērsās Valsts policijā ar līdzīgiem iesniegumiem - proti, cietušās ziņoja, ka bija vērsušās pie ārsta uz konsultācijām, bet viņš, savā ārsta praksē izmantojot hipnozes metodes, pret viņu gribu bija veicis seksuāla rakstura darbības, nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi. Seksuālās darbības izdarītas fiziskā saskarsmē ar ķermeni, izmantojot pacienšu uzticību un bezpalīdzības stāvokli.
Viškers minētos noziegumus bija izdarījis laika posmā no 2020. līdz 2024. gadam. "Rūpīga izmeklēšana ciešā sadarbībā ar prokuratūru šajā apjomīgajā vairāku sējumu lielajā krimināllietā, tostarp ekspertīžu nozīmēšana, ļāva iegūt pietiekamu pierādījumu kopumu vīrieša noziedzīgajām darbībām, neskatoties uz to, ka no pirmajām noziegumu epizodēm bija pagājuši vairāki gadi," norāda Valsts policija.
2025. gada septembrī viņš tika atzīts par aizdomās turēto, un viņam piemēroti drošības līdzekļi – aizliegums tuvoties konkrētām personām un aizliegums ārstēt pacientus. 2026. gada 25. augustā Valsts policija kriminālprocesu nodeva Rīgas Austrumu prokuratūrai, rosinot sākt kriminālvajāšanu pret aizdomās turēto personu.
Viškers savulaik strādāja "MFD Veselības grupas" iestādēs, "Veselības centru apvienības" (VCA) poliklīnikās, I. Paturskas ģimenes veselības centrā, Tukuma slimnīcā un īsu brīdi Nacionālās psihiskās veselības centrā. 2022. gada beigās Viškers pameta "MFD Veselības grupas" poliklīniku tīklu, pēc paša vārdiem, algas dēļ, bet "MFD Veselības grupas" personāla daļas vadītāja Jana Bērtule-Geržova medijam "Re:Baltica" norādīja, ka tas noticis pēc pacientu sūdzībām. Pēc tam Viškers sāka strādāt VCA poliklīnikās. Viena no stāsta varonēm 2023. gada rudenī sūdzējās "VCA Dole" direktorei par ārsta rīcību.
Pats ārsts apsūdzības noraidījis, norādot, ka, ja viņš patiesi būtu rīkojies tā, kā apraksta pacientes, sievietes taču būtu rīkojušās citādāk. Viņš arī neatzīst, ka mēģinājis pacientes hipnotizēt, savas darbības saucot par meditāciju.