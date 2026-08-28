Trilleris Pārdaugavā: aculiecinieki ziņo par šāvieniem un policijas pakaļdzīšanos taksometram
Valsts policija pēc pakaļdzīšanās Pārdaugavā, Bieriņu apkaimē, apturējusi kādu taksometru un aizturējusi vairākus cilvēkus.
Valsts policijas pārstāve Simona Grāvīte raidījumam "Degpunktā" apstiprināja, ka ceturtdien Rīgas reģionā veiktas procesuālās darbības un ir aizturētas personas.
Operācija norisinājās Mežotnes ielā. Saskaņā ar iedzīvotāju novērojumiem operācijā piedalījušās maskētas un bruņotas amatpersonas, bija dzirdamas policijas sirēnas, kā arī šāvieniem vai sprādzieniem līdzīgi trokšņi. Procesuālo darbību laikā satiksme Mežotnes ielā tika bloķēta, un autovadītājiem nācās izvēlēties apbraucamos ceļus.
Aculieciniece, kura notikuma brīdī atradās netālu esošajā pagalmā, pēc diviem skaļiem sprādzieniem sākusi pievērst uzmanību notiekošajam. "Paskatījos, neko daudz nevarēju redzēt – mašīna aizturēta, kaut kādus cilvēkus cēla laukā, ilgi pārmeklēja mašīnu, divus aizveda rokudzelžos," notikumus apraksta iedzīvotāja.