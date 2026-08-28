Augusta pēdējā piektdiena Latvijā būs silta
Foto: Zane Bitere/LETA
Tūristi Vecrīgā.
Sabiedrība

Augusta pēdējā piektdiena Latvijā būs silta

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Augusta pēdējā piektdienā Latvijā nav gaidāms lietus, un gaiss valstī iesils līdz +20...+24 grādiem, vēsta sinoptiķi.

Augusta pēdējā piektdiena Latvijā būs silta...

Tur, kur debesis no rīta apmākušās, mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule. Pārējā valstī dienas gaitā saradīsies mākoņi, kas palaikam aizsegs sauli. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidaustrumu vējš, Kurzemē un Zemgalē vējš pūtīs lēni līdz mēreni.

Rīgā mākoņi daļēji aizklās debesis, nav gaidāmi nokrišņi. Pūšot lēnam dienvidu, dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +23 grādiem. Laikapstākļus nosaka anticiklons, no rietumiem tuvojas zema spiediena ieplaka. Atmosfēras spiediens 1025-1028 hektopaskāli jūras līmenī.

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