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Novadu ziņas
Šodien 10:44
Daugavpilī jauno mācību gadu ieskandinās pasākums “Skola sauc!”
Otrdien, 1. septembrī, no plkst. 13.00 līdz 15.00 BJC “Jaunība” aicina skolēnus, viņu vecākus un ikvienu interesentu uz Daugavpils Centrālo parku, lai kopīgi ieskandinātu jauno mācību gadu pasākumā “Skola sauc!”.
Pasākumā ar dziesmām un dejām apmeklētājus priecēs BJC "Jaunība" un pilsētas radošie kolektīvi. Ikvienam būs iespēja piedalīties radošās darbnīcās un aizraujošās aktivitātēs, kā arī iepazīt daudzveidīgās interešu izglītības iespējas, ko BJC "Jaunība" piedāvās skolēniem 2026./2027. mācību gadā.
Pasākums “Skola sauc!” ir iespēja skolēniem, vecākiem un citiem interesentiem Zinību dienu pavadīt kopā, aktīvi un pozitīvā noskaņā. Daudzveidīgās aktivitātes paredzētas dažādām interesēm un vecuma grupām, lai jauno mācību gadu iesāktu ar enerģiju un prieku.