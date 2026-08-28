"Pretīga sajūta": ļaudis dalās ar atklāsmi, kādiem viņu datiem piekļuvuši CSDD hakeri
Foto: Ieva Leiniša/LETA
Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) mājaslapa.
Sabiedrība

"Pretīga sajūta": ļaudis dalās ar atklāsmi, kādiem viņu datiem piekļuvuši CSDD hakeri

Ziņu nodaļa

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Pēc tam, kad VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) deva iespēju ikvienam savam klientam uzzināt, kādiem viņa personas datiem hakeri ir piekļuvuši pēc nesenā vērienīgā kiberuzbrukuma, sociālajos tīklos ļaudis dalās ar viņus šokējušo pieredzi.

"Pretīga sajūta": ļaudis dalās ar atklāsmi, kādiem...

Šonedēļ drošības eksperts un ekonomists Krišjānis Feldmans TV24 raidījumā "Preses klubs" komentēja, vai pēc hakeru uzbrukuma Ceļu satiksmes drošības direkcijai (CSDD) iedzīvotāji var vērsties pēc kompensācijām un vai vispār ir cerība to saņemt. "Ir Datu valsts inspekcijas komentārs, ka tagad ikviens var vērsties tiesā, lai saņemtu kompensāciju. Bet, ir arī piebilde, ka to var darīt, ja var pierādīt cēloņsakarību, ka šo datu noplūdes rezultātā radušies zaudējumi," skaidroja Feldmans. Viņš prognozēja, ka tiesa, visticamāk, šajās lietās tiks zaudēta, jo nāksies pierādīt, ka zaudējumi radušies tieši no CSDD datu noplūdes.

Iepriekš Datu valsts inspekcija ziņoja, ka ikviens, kas ir cietis pēc hakeru uzbrukuma CSDD, var vērsties pēc kompensācijas. Datu valsts inspekcijas direktore Jekaterina Macuka skaidroja, ka datu regula paredz cilvēkam tiesības saņemt kompensāciju, ja CSDD datu noplūde ir radījusi viņam kaitējumu, bet par kompensāciju lemj tiesa. Viņa arī teica, ka iedzīvotājiem ir tiesības vērsties CSDD un prasīt, vai arī viņu dati ir noplūduši. Tomēr viņa skaidroja, ka ar 99,9% pārliecību šie dati ir izgūti, ja pēdējos desmit gados ir veikti maksājumi CSDD.

Saistībā ar kompensācijām iedzīvotājiem ir idejas, ko saņemt.

Tikmēr CSDD paziņojusi, ka nav juridiska pamata veikt transportlīdzekļu reģistrācijas numuru maiņu bez maksas. Komentējot Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) pausto, ka iedzīvotājiem, kuri cietuši kiberincidentā, vajadzētu ļaut nomainīt transportlīdzekļu numurzīmes bez maksas, CSDD skaidroja, ka tās darbību un pakalpojumu sniegšanas kārtību nosaka normatīvi. Tādējādi CSDD kā izpildinstitūcija ievēros Ministru kabineta (MK) pieņemtos lēmumus šajā jautājumā.

Kiberuzbrukumā, kas CSDD skāra naktī uz 8. augustu, ļaundari ieguva 1,2 miljonu cilvēku personas datus un aptuveni 200 000 juridisko personu datus. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā.

Kā skaidro uzņēmumā, kiberuzbrukuma rezultātā tika ietekmēti tikai šādi maksājuma kvītīs ietvertie personas dati:

vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums;
personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs;
maksājuma summa;
maksājuma veikšanas datums;
transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīme;
adrese, kas bija reģistrēta pakalpojuma saņemšanas dienā, piemēram, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā adrese.

CSDD vērsa uzmanību, ka citi klientu personas dati netika ietekmēti, kā:

klienta telefona numurs;
e-pasta adrese;
bankas dati;
pieejas informācija e-CSDD. 

Gan CSDD padome, gan arī kompānijas valde 19. augustā paziņoja par atkāpšanos. Vienlaikus satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV) ierosinājis dienesta izmeklēšanu, kas jāveic paātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi. Izmeklēšanā cita starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar SIA "Tet" par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu. Savukārt Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs nosūtījis vēstuli ģenerālprokuroram, lūdzot Prokuratūras likumā paredzētajā kārtībā pārbaudīt CSDD amatpersonu rīcību datu drošības nodrošināšanā.

CSDD ir valsts akciju sabiedrība. Direkcija reģistrē transporta līdzekļus Latvijā, izsniedz vadītāju apliecības, veic automašīnu tehnisko apskati un sniedz citus pakalpojumus. Direkcijas kapitāldaļu turētājs ir Satiksmes ministrija.

Šajā saistībā diezgan ironiska šķiet ziņa par CSDD IT departamenta vadītāja Māra Puriņa pērn amatā nopelnīto brango naudu. Iesniegtā valsts amatpersonas deklarācija par 2025. gadu liecina, ka pagājušajā gadā kompānijā viņš nopelnījis 77 221 eiro. Puriņš par CSDD IT departamenta vadītāju kļuvis 2024. gada aprīlī un tajā gadā atalgojumā CSDD saņēma 54 539 eiro, vēsta LETA.

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