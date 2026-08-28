"Pretīga sajūta": ļaudis dalās ar atklāsmi, kādiem viņu datiem piekļuvuši CSDD hakeri
Pēc tam, kad VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) deva iespēju ikvienam savam klientam uzzināt, kādiem viņa personas datiem hakeri ir piekļuvuši pēc nesenā vērienīgā kiberuzbrukuma, sociālajos tīklos ļaudis dalās ar viņus šokējušo pieredzi.
Ieejot @CSDD_LV var redzēt,ka tiešām paņemts viss.Personas kods, vārds un uzvārds, mājas adrese, automašīnu numuri. Man gan laikam veicies, ka visātrākais un smalkākais auto, par kuru savulaik maksāju XXX nodokli, bija reģistrēts kā vīra uzņēmuma. Pirmā sajūta ieraugot - pretīgi.— Inga Gorbunova🇱🇻🇺🇦 (@Inga_Gorbunova) August 27, 2026
Man viss kā uz delnas paņemts - zina, kur dzīvoju, kāds auto, kāda numurzīme, vadītāja aplieciecības dati un visi cipari, kas maksāti csdd. @CSDD_LV ir jāiesūdz par bezdarbību un bezatbildību! Vienlaikus pers.datu aizsardzības dēļ omei pat mazbērna zāles aptiekā nedod. Idiotisms!— Zane (@Mrs_Plava) August 27, 2026
CSDD izlēmuši precīzi parādīt formātu, kādā tavi dati nozagti. Tur uzskatāmi redzams, ka kiberuzbrucējiem pieejams viss - vārds un uzvārds, personas kods, adrese, mašīnas reğistrācijas numurs un laika zīmogs jeb attiecīgā maksājuma datums datubāzē. https://t.co/ve0IPDW7ko— Nellija Ločmele (@NellijaL) August 27, 2026
Spriežot pēc x ierakstiem, ir pilnībā noplūduši visu aktīvo personu dati par pēdējiem 15 gadiem 👍— Dizaina Studija (@nord_studija) August 27, 2026
Jau redzēju vairākus ierakstus, kur cilvēki ielikuši printscreen ar saviem datiem, kas nozagti CSDD. Kur redzams pilns personas kods un adrese :D— andis (@anjo_lv) August 27, 2026
Es arī iegāju. Nozagts principā viss - v., uzv., pers. kods, visu bijušo auto un esošā numurs, gan deklarētā, gan faktiskā adrese. Kā arī dati par vīra auto, jo es apmaksāju rēķinu un manas bankas kartes dati no šī maksājuma.— Renate (@renatelz) August 27, 2026
Brīnišķīgi.😐
Kas tur ar tām prasībām pret @CSDD_LV?
Šis ir smieklīgi!— Juris Visockis (@VisockisJuris) August 27, 2026
Ja nozagti 1,2 mio personu dati, tad, atņemot no iedzīv.skaita mazgadīgos, ļoti vecos un tos, kas nebrauc, ir skaidrs, ka NOZAGTI IR PILNĪGI VISU csdd KLIENTU DATI!
Cerat, ka atradīsies kāds auto/moto/velo braucējs, kura dati nav nozagti? Bezatbildīgie līkroči.
Šonedēļ drošības eksperts un ekonomists Krišjānis Feldmans TV24 raidījumā "Preses klubs" komentēja, vai pēc hakeru uzbrukuma Ceļu satiksmes drošības direkcijai (CSDD) iedzīvotāji var vērsties pēc kompensācijām un vai vispār ir cerība to saņemt. "Ir Datu valsts inspekcijas komentārs, ka tagad ikviens var vērsties tiesā, lai saņemtu kompensāciju. Bet, ir arī piebilde, ka to var darīt, ja var pierādīt cēloņsakarību, ka šo datu noplūdes rezultātā radušies zaudējumi," skaidroja Feldmans. Viņš prognozēja, ka tiesa, visticamāk, šajās lietās tiks zaudēta, jo nāksies pierādīt, ka zaudējumi radušies tieši no CSDD datu noplūdes.
Iepriekš Datu valsts inspekcija ziņoja, ka ikviens, kas ir cietis pēc hakeru uzbrukuma CSDD, var vērsties pēc kompensācijas. Datu valsts inspekcijas direktore Jekaterina Macuka skaidroja, ka datu regula paredz cilvēkam tiesības saņemt kompensāciju, ja CSDD datu noplūde ir radījusi viņam kaitējumu, bet par kompensāciju lemj tiesa. Viņa arī teica, ka iedzīvotājiem ir tiesības vērsties CSDD un prasīt, vai arī viņu dati ir noplūduši. Tomēr viņa skaidroja, ka ar 99,9% pārliecību šie dati ir izgūti, ja pēdējos desmit gados ir veikti maksājumi CSDD.
Saistībā ar kompensācijām iedzīvotājiem ir idejas, ko saņemt.
Dārgā CSDD!— Ivo Butkevičs (@IvoButkevics) August 27, 2026
Ņemot vērā, ka Jūs veiksmīgi pairsāt hakeriem arī manu adresi, kāda mājīga mājele pie jūras tiks uzskatīta par taisnīgu atlīdzību par Jūsu neizdarībām.
Nesatricināmā mierā,
Latvijas pilsonis.
Eu, a varbūt premjers varētu rosināt, ka cilvēki varētu bez maksas mainīt adreses? Kaut kur Franču Rivjērā, piemēram, CSDD varētu nopirkt kādu pilsētu šim mērķim.— Ivo Leitāns (@ivchix) August 27, 2026
CSDD datu bāze rāda, ka man ir nozagti:— Māris Sprūds (@maris_spruds) August 27, 2026
1⃣Mašīnas numura zīme
2⃣Deklarētā adrese
3⃣Personas kods
Ja automašīnas numura zīmi ir paredzēts samainīt bez maksas, tad derētu bez maksas arī samainīt personas kodu un dzīves vietu (es izvēlos Monako vai sliktākajā gadījumā Dubaiju).😀 https://t.co/6Re9jV1IRq
Tikmēr CSDD paziņojusi, ka nav juridiska pamata veikt transportlīdzekļu reģistrācijas numuru maiņu bez maksas. Komentējot Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) pausto, ka iedzīvotājiem, kuri cietuši kiberincidentā, vajadzētu ļaut nomainīt transportlīdzekļu numurzīmes bez maksas, CSDD skaidroja, ka tās darbību un pakalpojumu sniegšanas kārtību nosaka normatīvi. Tādējādi CSDD kā izpildinstitūcija ievēros Ministru kabineta (MK) pieņemtos lēmumus šajā jautājumā.
Kiberuzbrukumā, kas CSDD skāra naktī uz 8. augustu, ļaundari ieguva 1,2 miljonu cilvēku personas datus un aptuveni 200 000 juridisko personu datus. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā.
Kā skaidro uzņēmumā, kiberuzbrukuma rezultātā tika ietekmēti tikai šādi maksājuma kvītīs ietvertie personas dati:
vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums;
personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs;
maksājuma summa;
maksājuma veikšanas datums;
transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīme;
adrese, kas bija reģistrēta pakalpojuma saņemšanas dienā, piemēram, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā adrese.
CSDD vērsa uzmanību, ka citi klientu personas dati netika ietekmēti, kā:
klienta telefona numurs;
e-pasta adrese;
bankas dati;
pieejas informācija e-CSDD.
Gan CSDD padome, gan arī kompānijas valde 19. augustā paziņoja par atkāpšanos. Vienlaikus satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV) ierosinājis dienesta izmeklēšanu, kas jāveic paātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi. Izmeklēšanā cita starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar SIA "Tet" par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu. Savukārt Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs nosūtījis vēstuli ģenerālprokuroram, lūdzot Prokuratūras likumā paredzētajā kārtībā pārbaudīt CSDD amatpersonu rīcību datu drošības nodrošināšanā.
CSDD ir valsts akciju sabiedrība. Direkcija reģistrē transporta līdzekļus Latvijā, izsniedz vadītāju apliecības, veic automašīnu tehnisko apskati un sniedz citus pakalpojumus. Direkcijas kapitāldaļu turētājs ir Satiksmes ministrija.
Šajā saistībā diezgan ironiska šķiet ziņa par CSDD IT departamenta vadītāja Māra Puriņa pērn amatā nopelnīto brango naudu. Iesniegtā valsts amatpersonas deklarācija par 2025. gadu liecina, ka pagājušajā gadā kompānijā viņš nopelnījis 77 221 eiro. Puriņš par CSDD IT departamenta vadītāju kļuvis 2024. gada aprīlī un tajā gadā atalgojumā CSDD saņēma 54 539 eiro, vēsta LETA.