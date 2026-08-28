VIDEO. "Nauda ir jāatved uz mājām, uz Latviju!" Uldis Biķis skaidro, kā valstij kļūt par veiksmes stāstu
Vērtējot priekšnosacījumus, kas nepieciešami, lai Latvija kļūtu par patiesu veiksmes stāstu, AS “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis portāla Jauns.lv raidījumā "Jauns Jautājums" uzsver, ka panākumu pamatā nav nejaušība, bet gan pragmatisks darbs, skaidri definētas vērtības un saliedēta komanda.
Komanda un stratēģiskais redzējums
Biķis norāda, ka uzņēmuma mērogā izaugsmi nosaka spēja pieņemt strukturāli spēcīgus un ilgtermiņā vērstus lēmumus. “Laba komanda, kas spēj pieņemt drosmīgus vērtībās un biznesa attīstības modeļos balstītus lēmumus, rada nosacījumus uzņēmumam augt.” Pārnesot šo pieeju valsts mērogā, galvenais izaicinājums ir politiskās, ekonomiskās un sociālās elites spēja vienoties par kopīgu mērķi un mobilizēties ne tikai krīzes brīžos, bet arī ikdienas attīstības darbā.
Uzņēmējs ir pārliecināts, ka viena no būtiskākajām kļūdām, kas bremzē valsts izrāvienu, ir mēģinājums saglabāt starpnieka lomu starp divām atšķirīgām pasaulēm. “Mūsdienu ģeopolitiskajos apstākļos, kad Eiropā norisinās karš, šāda nenoteiktība vairs nav iespējama. Mēs nevaram būt pa vidu starp Austrumiem un Rietumiem, un mēs nevaram sēdēt uz diviem krēsliem vai pat uz trim krēsliem. Latvijai ir nepārprotami jāiekļaujas Rietumu un ziemeļvalstu tiesiskajā un ekonomiskajā telpā, nodrošinot spēcīgu politisko ietvaru, kas pieprasa šo izšķiršanos arī no uzņēmējiem un sabiedrības kopumā,” viņš uzsver.
Iespēja kļūdīties
Valsts panākumus veido cilvēki, tāpēc Latvijai kā mazai sabiedrībai ir kritiski svarīgi neiznīcināt savus līderus un aktīvākos pārstāvjus. Uldis Biķis skaidro: “Sabiedrībā vērojamā tendence kļūdu gadījumā cilvēku pilnībā izstumt no aprites rada milzīgus zaudējumus kopējam zināšanu un kompetences līmenim.
Kļūdīties var, un tas nozīmē, ka cilvēks, kas to pieļāvis, nav jānoņem no trases, lai viņš tālāk nekad neko nedarītu, bet viņam ir jādod iespēja izaugt. Veiksmīgai valsts attīstībai ir nepieciešams iesaistīt cilvēkus ar labu rietumniecisku izglītību un dot viņiem iespēju gūt praktisku pieredzi, saglabājot tiesības mācīties un pilnveidoties.”
Pārdomāta resursu politika un eksports
Valsts labklājību nav iespējams nodrošināt tikai ar pakalpojumiem – tās pamatā ir ražošana, eksports un vietējo resursu jēgpilna izmantošana. Tas nozīmē arī pragmatisku zemes un mežu politiku, kurā dabas aizsardzības prasības tiek sabalansētas ar rīcības brīvību saimnieciskajā darbībā. Ja valsts neaizstāvēs savas ražošanas intereses un kļūs tikai par dabas parku citām valstīm, tā zaudēs savu ekonomisko potenciālu.
Definējot galveno turības avotu, “Latvijas Finiera” padomes priekšsēdētājs secina: “Primāri tauta var palikt bagātāka, ja mēs pārdodam savus produktus, savus pakalpojumus, savus stāstus plašajā pasaulē. Tā nauda ir jāatved uz mājām, uz Latviju.” Lai to panāktu, Latvijai ir nepieciešams straujš produktivitātes un tehnoloģiju lēciens, radot augstu pievienoto vērtību un stiprinot partnerību starp valsti, uzņēmējiem un zinātni.