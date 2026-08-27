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Šodien 21:47
Uz balkona deg pirts! Ugunsdzēsēji steidz pie sešstāvu mājas Pārdaugavā
Ceturtdienas vakarā Rīgā, Pārdaugavā, uz sešstāvu dzīvojamās mājas balkona degusi pirts, pavēstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD).
Izsaukumu uz Liepājas ielu ugunsdzēsēji saņēma plkst. 18.47. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka uz sešstāvu dzīvojamās mājas balkona deg pirts 25 kvadrātmetru platībā.
Liesmu izplatīšanās tika ierobežota. Nav ziņu, ka negadījumā būtu cietusi cilvēki.