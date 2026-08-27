Uz balkona deg pirts! Ugunsdzēsēji steidz pie sešstāvu mājas Pārdaugavā
Foto: Ieva Leiniša/LETA
112

Uz balkona deg pirts! Ugunsdzēsēji steidz pie sešstāvu mājas Pārdaugavā

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Seko Jauns.lv Google

Ceturtdienas vakarā Rīgā, Pārdaugavā, uz sešstāvu dzīvojamās mājas balkona degusi pirts, pavēstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD).

Uz balkona deg pirts! Ugunsdzēsēji steidz pie sešs...

Izsaukumu uz Liepājas ielu ugunsdzēsēji saņēma plkst. 18.47. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka uz sešstāvu dzīvojamās mājas balkona deg pirts 25 kvadrātmetru platībā.

Liesmu izplatīšanās tika ierobežota. Nav ziņu, ka negadījumā būtu cietusi cilvēki.

Tēmas

Valsts ugundzēsības un glābšanas dienestsRīgaPārdaugava112VidzemeVUGD

Citi šobrīd lasa