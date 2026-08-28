"Turībā" atklāts Akadēmiskās izcilības un pētniecības centrs
Biznesa augstskolā "Turība" tika atklāts Akadēmiskās izcilības un pētniecības centrs (AIPC) – jauna platforma akadēmiskās vides, pētniecības un uzņēmējdarbības sadarbībai.
FOTO: jauns sākums un lieli mērķi! Biznesa augstskolā "Turība" atklāts Akadēmiskās izcilības un pētniecības centrs
Biznesa augstskolā "Turība" 27. augustā svinīgā pasākumā tika atklāts Akadēmiskās izcilības un pētniecības centrs (AIPC) - jauna platforma akadēmiskās vides, pētniecības un uzņēmējdarbības sadarbībai.
Jaunā centra mērķis ir mazināt plaisu starp akadēmisko teoriju un reālo biznesu, sekmējot mācībspēku profesionālo izaugsmi un radot pētījumus ar praktisku un paliekošu vērtību Latvijas tautsaimniecībai.
Ceļš uz Eiropas virsotnēm
Atklāšanas pasākumā, kas pulcēja kuplu skaitu interesentu – pētniekus, mācībspēkus un uzņēmējus, augstskolas rektore Zane Driņķe uzsvēra, ka "Turība" jau šobrīd ir lielākā privātā biznesa augstskola Baltijā, taču stratēģiskais mērķis ir kļūt par lielāko biznesa augstskolu visā Eiropā. Lai šo mērķi sasniegtu, visos procesos nepieciešams izcils sniegums jeb "tīrs desmitnieks".
Rektore īpaši izcēla jaunā centra lomu valsts mērogā: "Mums kā pētniekiem, zinātniekiem, docētājiem un studentiem ir jānāk palīgā, lai veicinātu ekonomisko attīstību Latvijā. Atvērtība jauniem, praktiski lietojamiem pētījumiem ir tas, kas stiprinās mūsu tautsaimniecību."
Atbalsts biznesam
Jaunā centra vadība uzticēta "Turības" lektorei Ligitai Āzenai. "Mums ir jāveido šī te akadēmiskā vide, mums ir jābūt atvērtiem, mums ir jāveido platforma un vieta, kur bizness ienāk pie mums, viņi mums uzticās," atklāšanā uzsvēra AIPC vadītāja. Viņa norādīja, ka centrs kalpos par platformu, kurā īpaša uzmanība tiks pievērsta pedagoģiskajām inovācijām un sadarbībai ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). Šiem uzņēmumiem bieži trūkst kapacitātes patstāvīgai pētniecībai, tāpēc, iesaistot studentus un doktorantus, bizness iegūs nepieciešamos datus.
Tāpat AIPC vadītāja akcentēja nepieciešamību atbildīgi un gudri pielāgoties mūsdienu tehnoloģijām, tostarp mākslīgajam intelektam: "Mums viņš ir jāizmanto gudri. Nevis viņš mums saka priekšā, bet mēs viņu programmējam un prasām konkrētas lietas. Mēs nedrīkstam akli uzticēties, bet gan izmantot to kā rīku."
"Akadēmiskā labklājība", ideju bads un zināšanu pārnese
Pasākuma noslēgumā notikušajā paneļdiskusijā augstskolas mācībspēki, pētnieki un uzņēmēji dalījās redzējumā par jaunā centra nozīmi un izglītības izaicinājumiem. Diskusijā izskanēja trāpīgs apzīmējums "akadēmiskā labklājība" – AIPC kalpos kā līdz šim iztrūkstošais posms, kas sniegs resursus un atbalstu pašiem docētājiem. Eksperti norādīja: ja pedagogs ir nodrošināts ar pētniecisko un metodisko bāzi, viņš šo vērtību spēj nodot tālāk studentiem.
Diskusijā spilgti iezīmējās arī zinātnes un biznesa simbiozes nepieciešamība. No uzņēmēju puses izskanēja atziņa, ka biznesam ikdienā un lēmumu pieņemšanā bieži vien kritiski trūkst akadēmiskā atbalsta un datu analītikas. Savukārt no pētnieku puses, ka zinātnē bieži vien lielākais šķērslis ir nevis metožu, bet gan reālu tēmu jeb "ideju trūkums". Tāpēc uzņēmēji tiek aicināti aktīvi nākt pie zinātniekiem ar saviem izaicinājumiem. Lai sabiedrība izprastu pētniecības jēgu un finansējuma pamatotību, izšķiroša ir zināšanu pārnese. Zinātniekiem ir jāmācās savus sarežģītos atklājumus "iztulkot" uzņēmējiem saprotamā valodā, spējot nokomunicēt pētījumu reālo pienesumu Latvijas tautsaimniecībai.