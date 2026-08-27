Satrauktie Nepālā pazudušo latviešu tuvinieki lūdz palīdzēt ar informāciju
Pēc Nepālā notikušās nelaimes, kur briesmīgajos plūdos pazudušo skaitā ir arī Latvijas valstspiederīgie, ar satraukuma pilnu aicinājumu sociālajos tīklos vērsusies Jūrmalas pilsētas deputāte un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktore Ieva Taranda.
"Lūdzu, palīdziet ar jebkādu informāciju par Latvijas ceļotāju grupu Nepālā! Šobrīd Nepālā atrodas aptuveni 30 cilvēku liela Latvijas grupa, ar kuru mums nav iespējams sazināties," raksta Taranda.
Savukārt komentāros daži piebilduši, ka attēlos atpazinuši savus paziņas. Norādīts, ka pagaidām zināmā informācija apkopota šeit.
Jauns.lv jau vēstīja, ka ar Ārlietu ministrijas (ĀM) Konsulāro departamentu ir sazinājušies 25 Latvijas valstspiederīgo, kuri varētu būt Nepālā, tuvinieki. No dažādiem avotiem veidotais kopējais saraksts ir palielinājies līdz aptuveni 40 cilvēkiem. Tas gan ir tikai aptuvenais cilvēku skaits, norāda ministrijā.
Nepālas Tūrisma padome paziņojusi, ka līdz ceturtdienai nav izdevies nodibināt kontaktus ar vairāk nekā 500 ārvalstniekiem, un starp pazudušajiem ir seši Latvijas pilsoņi, vēsta LETA. Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijā (ALTA) norādīja, ka asociācijas biedri un, cik zināms, arī neviens cits Latvijā licencēts tūrisma operators šajā laikā nav organizējis ceļojumus uz Nepālu. Jau vēstīts, ka trešdienas, 26. augusta, vakarā uz ĀM Konsulārā departamenta diennakts dežuranta tālruni sāka pienākt zvani no tuviniekiem, kas nevar sazināties ar saviem ģimenes locekļiem un draugiem, kuri šobrīd atrodas Nepālā.
Nepālā ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņajos plūdos gājuši bojā vismaz 270 cilvēki, ceturtdien ziņoja amatpersonas. Vēl 826 cilvēki, tajā skaitā vismaz 579 tūristi, gan nepālieši, gan ārvalstnieki, skaitās pazuduši bez vēsts. Eksperti secinājuši, ka milzīgs ledāja gabals no vairāku tūkstošu metru augstuma iekrita lejā esošajā upē, no kuras plūstošās dubļu masas izraisīja katastrofu Nepālā un Tibetā.