Daudzi Latvijā joprojām bez elektrības nepilnu nedēļu pēc baisās vētras, "Sadales tīkls" steidz likvidēt postažas sekas
Ceturtdien, 27. augustā, līdz plkst. 18.00 “Sadales tīkls” ir atjaunojis elektroapgādi lielākajai daļai vētras ietekmēto klientu. Šobrīd elektroapgāde vēl jāatjauno ap 3700 klientu, pavēstījusi uzņēmuma ārējās komunikācijas vadītāja Ilze Dimante.
Vētras "Priska" nodarītie postījumi Rīgā
Daudzviet pilsētā vējš izgāzis un salauzis kokus, nolauzis lielus zarus un nodarījis postījumus pilsētas infrastruktūrai un labiekārtojumam. Fotogrāfijas parāda tikai ...
Darba intensitāte nemazinās, taču elektroapgādes atjaunošanas temps pakāpeniski palēninās, jo novēršamo bojājumu ietekme uz klientu skaitu kļūst arvien mazāka. Vētras seku novēršanas sākumā vispirms tika atjaunotas lielākās elektrolīnijas, kuru bojājumu novēršana vienlaikus ļāva atjaunot elektroapgādi simtiem un pat tūkstošiem klientu. Savukārt šobrīd brigādes strādā pie mazākiem elektrotīkla posmiem, kur bojājumu novēršana joprojām ir sarežģīta un laikietilpīga, taču katrs novērstais bojājums skar arvien mazāku klientu skaitu, iespējams, tikai vienu vai divus, vēsta "Sadales tīkls".
Brigādes joprojām turpina darbu objektos, tāpēc atslēgumu skaits šovakar vēl samazināsies. Bojājumu apjoms ir lielāks, nekā sākotnēji prognozēts, tāpēc, kur vien tas iespējams, brigādes strādās arī pēc tumsas iestāšanās. Lielākie elektroapgādes traucējumi šobrīd Aizkraukles un Jēkabpils novadā, kur bez elektroapgādes ceturtdienas vakarā ir ap 500 klientu.
Darbu bojājumu novēršanā turpina vairāk nekā 200 "Sadales tīkla" brigādes – piesaistīti visi iespējamie uzņēmuma resursi, kā arī septiņas Igaunijas sadales sistēmas operatora "Elektrilevi" brigādes. No vakardienas daļa brigāžu no mazāk ietekmētajiem reģioniem, piemēram, Kurzemē, strādā vairāk skartajos reģionos, kur ir daudz un sarežģīti bojājumi. Šobrīd prognozējam, ka elektroapgāde visiem klientiem tiks atjaunota piektdienas laikā. Tāpat "Sadales tīkls" sadarbojas arī ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un AS "Latvijas Valsts meži" speciālistiem, lai pēc iespējas ātrāk visiem klientiem atjaunotu elektropiegādi.
Noslēdzot darbus vidsprieguma tīklā, var rasties situācijas, kad iedzīvotājs saņem informāciju par elektroapgādes atjaunošanu, bet faktiski elektrība neparādās. Tas nozīmē, ka bojājums ir arī zemsprieguma tīklā, kas nogādā elektrību līdz pašam mājoklim. Tāpēc šādā situācijā uzņēmums lūdz reģistrēt jaunu pieteikumu. Tas nenozīmē, ka darbi tiek pārcelti uz vēlāku laiku. Var gadīties arī situācijas, kad pēc elektroapgādes atjaunošanas rodas atkārtots elektroapgādes pārtraukums. Šādas situācijas ir iespējamas, jo aizlauzti koki vai zari var turpināt krist elektrolīnijās, izraisot jaunus defektus.
Aktuālajai situācijai elektrotīklā iedzīvotāji aicināti sekot līdzi pieejamā digitālajā atslēgumu kartē, kur apkopota informācija par jau reģistrētajiem elektrotīkla bojājumiem (neplānotiem atslēgumiem). Vēl nereģistrētos bojājumus vai pamanītos elektrotīkla defektus iedzīvotāji aicināti pieteikt mājaslapas sadaļā "Pieteikt bojājumu", pievienojot foto – iedzīvotāju iesaiste palīdz "Sadales tīklam" ātrāk lokalizēt visas bojājumu vietas, tādējādi iespējami ātrā laikā novēršot elektroapgādes traucējumus (rīks pieejams gan datorā, gan viedtālrunī un citās viedierīcēs).
Vētra ar nepieredzētu spēku plosa Latviju. 22.08.2026
Latviju sestdienas vakarā skārusi postošākā vētra kopš 2005. gada janvāra – spēcīgais vējš gāž kokus, bloķē ceļus, bojā ēkas un ...
Kā vēstīts, sestdien, 22. augustā, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) valstī rietumos un centrālajos rajonos izsludināja sarkano pērkona negaisa brīdinājumu, bet valsts austrumu pusē – oranžo pērkona negaisa brīdinājumu. Negaiss izraisīja plašus bojājumus gan sadales, gan pārvades elektrotīklā – sestdienas, 23. augusta, rītā, elektroapgāde bija traucēta aptuveni 277 000 klientu Latvijā. Negaiss izraisīja plašus elektroapgādes traucējumus arī Lietuvā, kur bez elektrības bija palikušas aptuveni 256 000 mājsaimniecību, arī tur joprojām turpinās darbs pie elektroapgādes atjaunošanas.