Mareks Keiselis (foto: Valsts policija)
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Šodien 18:32
Meklē Rīgā pazudušo, 1993. gadā dzimušo Mareku Keiseli. Vīrietim ir veselības problēmas
Valsts policija Rīgas reģiona pārvaldes Ziemeļu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1993. gadā dzimušo Mareku Keiseli, kurš šā gada 26. augustā izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta. Vīrietim ir veselības problēmas.
Mareks Keiselis (foto: Valsts policija)
Pazīmes: augums aptuveni 177 cm, kalsnas miesas būves, īsi mati. Bija ģērbies melnā sporta tērpā, gurna soma melnā krāsā, galvā cepure ar nagu melnā krāsā un brilles, kājās melni sporta apavi.
Valsts policija aicina, aplūkot fotogrāfiju, un atsaukties ikvienu, kurš ziņa viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruni 112.