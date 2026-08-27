Pret korupcijā apsūdzēto Rīgas eksmēra Ušakova vietnieku Ameriku atjauno tiesas izmeklēšanu
Ekonomisko lietu tiesa šodien apmierinājusi prokurora lūgumu atjaunot tiesas izmeklēšanu krimināllietā pret kādreizējā Rīgas mēra Nila Ušakova (S) vietnieku Andri Ameriku (toreiz - GKR) par kukuļa lielā apmērā pieprasīšanu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Prokuratūrā plašāk prokurora lūguma apstākļus nekomentēja.
Vienā no iepriekšējām tiesas sēdēm bijušā pasažieru pārvadātāja "Rīgas mikroautobusu satiksme" (RMS) pastarpinātais īpašnieks Aleksandrs Brandavs noliedza, ka Ameriks būtu prasījis viņam kukuli, bet uz vairākiem jautājumiem neatbildēja, jo nevēloties liecināt pret sevi.
Kā ziņots, Ameriks apsūdzēts par to, ka, būdams Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks un ieņemot atbildīgu stāvokli, kopā ar citu valsts amatpersonu, kas pēc aģentūras LETA rīcībā esošās informācijas ir bijušais Rīgas mērs, pašreizējais Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Ušakovs, vienojās pieprasīt kukuli no Brandava, kuram pastarpināti piederošā pilnsabiedrība nodarbojās ar pasažieru komercpārvadājumiem Rīgā.
Saskaņā ar apsūdzību, kopīgas tikšanās laikā 2017. gada septembrī Ušakovs un Ameriks izteica Brandavam priekšlikumu, ka viņi varētu panākt grozījumus normatīvajos aktos, lai tādi paši attiecīgu kategoriju pasažieru braukšanas maksas atvieglojumi kā SIA "Rīgas satiksme" transportlīdzekļos turpmāk būtu atļauti izmantošanai arī RMS mikroautobusos.
Apzinoties, ka šādi grozījumi ir uzņēmuma un tā pastarpinātā īpašnieka Brandava interesēs, nodrošinot ievērojami lielāku pārvadājamo pasažieru skaitu mikroautobusu maršrutos un līdz ar to arī palielinot uzņēmuma ienākumus un peļņu, Ušakovs un Ameriks par šādām darbībām kopīgi pieprasīja dot viņiem kukuli 50% apmērā no Rīgas domes finansējuma, kas tiks samaksāts uzņēmumam atbilstoši ar šiem atvieglojumiem pārvadāto pasažieru skaitam.
Kad Brandavs bija veicis aprēķinus, lai izvērtētu kukuļa došanas ekonomisko izdevīgumu, viņš apliecinājis gatavību dot kukuli. Uzņēmējs bija gatavs bezskaidras naudas pārskaitījumiem 45% apmērā vai skaidrā naudā 30% apmērā no saņemtā Rīgas domes finansējuma.
Iesaistītie vienojās, ka kukuļa apmērs būs skaidrā naudā 30% apmērā no saņemtā finansējuma. Būdami informēti par pasažieru skaitu, kuri līdz šim vidēji mēnesī izmantojuši braukšanas maksas atvieglojumus, iesaistītie paredzēja, ka kukulis šādā veidā būs ne mazāks kā 19 000 eiro mēnesī.
Tādējādi valsts amatpersona pieprasīja, bet uzņēmējs apsolīja kukuli lielā apmērā par minēto grozījumu veikšanu uzņēmuma un tā pastarpinātā īpašnieka Brandava interesēs.
Iepriekšējā EP deputāti 2024. gada 11. aprīlī neatbalstīja parlamentārās imunitātes atcelšanu Ušakovam un Amerikam, kurš arī tolaik bija EP deputāts. Ušakovs vasarā atkārtoti startēja vēlēšanās un iekļuva EP, bet Ameriks vēlēšanās nepiedalījās.