Ziepniekkalna iedzīvotāju ievērībai: jārēķinās ar nakts laika neērtībām Jāņa Čakstes gatves izbūves laikā
Saistībā ar asfaltbetona ieklāšanas darbiem Jāņa Čakstes gatves izbūves projektā, posmā no Vienības gatves līdz Valdeķu ielai, darbi tiks veikti dažādos būvdarbu posmos arī nakts laikā.
Nakts darbi ir ieplānoti krustojuma aplī pie Ozolciema ielas un Valdeķu ielas no 30. augusta uz 31. augustu.
Būvdarbu laikā iespējami satiksmes ierobežojumi un palēnināta satiksmes plūsma. Asfaltēšanas darbi tiks veikti pa joslām, nodrošinot iespēju pārvietoties pa attiecīgo ielas posmu.
Papildus ir ieplānoti nakts darbi arī Vienības gatves un Ozolciema ielas krustojumā, kā arī Vienības gatves un Jelgavas ceļa pieslēguma vietā. Par to norises laiku un organizāciju tiks paziņots atsevišķi. Būvdarbu veicēji norāda, ka tehnisku iemeslu dēļ darbu izpildes gaitā iespējamas nelielas izmaiņas, tostarp datumu nobīdes un korekcijas darbu norises vietu sadalījumā.
Nakts darbi tiek organizēti, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu ikdienas satiksmi un pilsētas mobilitāti. Dienas laikā Vienības gatvē un tai piegulošajos krustojumos ir intensīva autotransporta un sabiedriskā transporta kustība, tādēļ asfaltēšanas darbu veikšana dienas laikā radītu būtiskākus satiksmes ierobežojumus, sastrēgumus un kavējumus. Tas ļauj būvdarbus veikt drošāk un efektīvāk, vienlaikus samazinot to ietekmi uz lielāko daļu pilsētas iedzīvotāju.