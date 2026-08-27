Rīgas skolās vidusskolas posmā jaunajā mācību gadā mācīsies gandrīz par 300 skolēniem vairāk nekā pērn
Jaunajā mācību gadā Rīgas skolās vidusskolas posmā mācīsies par gandrīz 300 skolēniem vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā, ceturtdien preses konferencē informēja Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis (JV).
Viņš uzskata, ka šāda "centrtiece" ir saistīta ne vien ar jauniešu vēlmi mācīties Rīgā, bet galvenokārt ar augsto izglītības kvalitāti, ko Rīgas skolas piedāvā.
Ķirsis uzsvēra, ka jaunā pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļa ieviešanas rezultātā Rīgas pašvaldība saņems taisnīgāku finansējumu, salīdzinot ar iepriekšējo finansēšanas modeli. Pašvaldības budžetā pedagogu algām papildu būs aptuveni 30 miljoni eiro gadā. Viņš atgādināja, ka līdz šim Rīga zaudēja daudz pedagogu, jo Pierīgas pašvaldības skolotājiem varēja maksāt par 15% vairāk nekā Rīga.
Rīgas pašvaldības galvenās prioritātes izglītības jomā jaunajā mācību gadā būs darbs pie skolēnu intereses palielināšanas par STEM priekšmetiem, kā arī tiks vērtēti pārejas uz mācībām latviešu valodā jeb vienotas skolas ieviešanas rezultāti un monitoringa darbos uzrādītie rezultāti katrā skolā.
Rīgas skolas gan no izglītības procesa viedokļa, gan infrastruktūras ziņā jaunajam mācību gadam ir gatavas. Klases lielākoties ir nokomplektētas, atsevišķās skolās, kā katru gadu, trūkst pedagogu, piemēram, latviešu valodas, matemātikas skolotāju, taču šī situācija nav jauna un skolu direktori to risina, norāda Ķirsis.
"Mana politiskā prioritāte Rīgas izglītības sistēmā saglabājas nemainīga - konsekventi turpināsim prasīt mācības latviešu valodā, jo skolu vide ir pamatu pamats, lai pilnīgi visi bērni un jaunieši runātu un mācītos latviešu valodā augstā kvalitātē," uzsver Ķirsis.
Rīgas pašvaldība sistemātiski vērtēs vienotās skolas monitoringa darbu rezultātus, sniedzot atbalstu gan skolām, gan skolēniem. Mērķis ir nodrošināt, lai pāreja uz jauno modeli notiek vienmērīgi un skolēnu izglītības kvalitāte pieaug. Stiprinās vienotu izpratni par to, kādi ir gan skolu, gan skolēnu un viņu vecāku ieguvumi no mācībām valsts valodā, tādējādi uzlabojot komunikāciju un informācijas pieejamību par sasniegumiem un izglītības kvalitāti.
Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs (P) uzsvēra, ka pašvaldībai ir svarīgi, lai bērni justos droši gan ceļā uz skolu, gan skolā.
Šogad "georiga.lv" izstrādāta tematiskā karte, kur vienuviet apkopota būtiskākā informācija par satiksmes situāciju pilsētā. Kartē pieejami dati par skolām, pirmsskolas un interešu izglītības iestādēm, ielu remontdarbiem, luksoforiem, velonovietnēm, satiksmes ierobežojumiem, ātruma ierobežojumu zonām un "Rīgas satiksmes" autostāvvietām.
Karte palīdz iedzīvotājiem, īpaši skolēniem un viņu vecākiem, ērtāk plānot drošāko un piemērotāko pārvietošanās maršrutu, sākoties jaunajam mācību gadam, skaidro pilsētas mērs.
Pašvaldība sadarbībā ar augstskolām, nozares uzņēmumiem un privātiem partneriem organizēs skolotājiem un skolēniem zināšanu un prasmju attīstošus pasākumus un projektus. Šajā mācību gadā plānots veicināt interesi STEM jomās un palielināt skolēnu skaitu, kas kārto centralizētos eksāmenus matemātikā, fizikā, ķīmijā un datorikā.
Tiks pārskatīts pirmsskolas pakalpojumu tīkls un optimizēta grupu komplektēšana, lai nodrošinātu vienmērīgu bērnu sadalījumu. Regulāras atvērto durvju dienas palīdzēs vecākiem iepazīties ar iestādēm un izvēlēties piemērotāko bērna attīstībai. Nākotnē tiks pārskatīti pašvaldības pabalsti vecākiem, kuru bērni mācās privātajos bērnudārzos, informē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja Laima Geikina (JV).
Vienlaikus turpinās pirmsskolu telpu modernizēšana un jauna aprīkojuma iegāde, nodrošinot bērniem drošu, mūsdienīgu un radošu vidi.
Pašvaldība sola izveidot izglītības iestāžu direktoru konsultatīvo padomi, lai diskutētu par aktuāliem izglītības un saimnieciskiem jautājumiem.
Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA) informē, ka šogad skolās un bērnudārzos veikti apjomīgi remontdarbi, ieguldot 23 miljonus eiro.
Pirms jaunā mācību gada Rīgas dome remontus veikusi vairāk nekā 100 skolās un pirmsskolās, lielākoties darbi ir pabeigti, bet tur, kur tie vēl turpināsies līdz oktobrim, ir rasti risinājumi - piemēram, Rīgas Jāņa Šteinhauera vidusskola sadarbosies ar Rīgas Stradiņa universitāti, kas piedāvājusi savas telpas mācību procesa organizēšanai.
Šogad dažāda veida remontdarbi notiek 56 Rīgas pašvaldības skolās un 53 pirmsskolās. Skolu infrastruktūras labiekārtošanai investīcijas sasniedz 15,9 miljonus eiro. Savukārt pirmsskolu atjaunošanas darbiem paredzēti 6,7 miljoni eiro.
Ratnieks skaidro, ka lielākā daļa skolu un pirmsskolu infrastruktūras sakārtošanas būvdarbi tiek realizēti, piesaistot valsts aizdevuma iespējas. Mācību iestādēs, kur turpināsies būvdarbi, arī sākot mācību gadu, ar iestāžu vadītājiem ir saskaņota darba organizācija zonās un risinājumi, lai tas netraucētu mācību procesa nodrošināšanu.
Līdz gada beigām plānots noslēgt līgumus un sākt patvertņu izbūvi 80 izglītības iestādēs, kā arī automatizētu siltummezglu vadības sistēmu uzstādīšanu 66 izglītības iestādēs.
Šogad Rīgā turpinās arī Mežaparka sākumskolas būvdarbi, ko plānots pabeigt nākamajā gadā, kā arī plānots sākt Skanstes pirmsskolas būvniecību.
Lai nodrošinātu bērnu un jauniešu drošu atgriešanos skolā pēc vasaras brīvlaika, Rīgas pašvaldības policija (RPP) arī šogad visā galvaspilsētā īstenos plašu un mērķtiecīgu pasākumu kopumu. Policijas darbs būs vērsts ne tikai uz iespējamo apdraudējumu novēršanu izglītības iestādēs un to apkārtnē, bet arī uz drošas un sakārtotas vides veidošanu bērnu ikdienas gaitās un brīvajā laikā.
Lai savlaicīgi identificētu un mazinātu iespējamos drošības riskus, RPP regulāri izvērtē situāciju pie katras izglītības iestādes, veic individuālu risku analīzi un cieši sadarbojas ar skolu vadību. Īpaša uzmanība tiks pievērsta teritorijām pie skolām, kā arī bērnu un jauniešu iecienītākajām pulcēšanās vietām. Sabiedrisko kārtību tajās uzraudzīs gan auto, gan kājnieku patruļas, kā arī atbalstu operatīvajā darbā sniegs policijas Videonovērošanas centra speciālisti, izmantojot pilsētā izvietoto videonovērošanas kameru tīklu.
Vienlaikus likumsargi pastiprinās satiksmes drošības kontroli pie izglītības iestādēm un ielās ar intensīvu transporta plūsmu, īpašu uzmanību pievēršot atļautā braukšanas ātruma ievērošanai. Kontroles pasākumu efektivitāti stiprinās vairāki jauni ar ātruma kontroles ierīcēm aprīkoti trafaretie transportlīdzekļi, kas šī gada pavasarī papildināja policijas autoparku.
Pašvaldība sola visa mācību gada garumā īstenot preventīvus pasākumus nepilngadīgo aizsardzībai un likumpārkāpumu novēršanai. Piemēram, pie izglītības iestādēm ikdienā dežurēs policijas stacionārās un auto patruļas, savukārt tirdzniecības vietās tiks veiktas regulāras pārbaudes, nepieciešamības gadījumā īstenojot arī kontrolpirkumus. Papildus uzraudzības un kontroles pasākumiem Rīgas pašvaldības policija izglītības iestādēs organizēs dažādas izglītojošas aktivitātes un informatīvus pasākumus, stiprinot bērnu, jauniešu un pedagogu zināšanas par personisko drošību, atbildīgu rīcību un likumpārkāpumu prevenciju.
Sākoties jaunajam mācību gadam, autovadītājiem jārēķinās ar intensīvāku satiksmi un iespējamiem sastrēgumiem, jo visā Rīgā turpinās ielu remontdarbi un aktīvā būvsezona turpināsies līdz pat vēlam rudenim. Pašvaldība aicina iedzīvotājus savlaicīgi plānot maršrutus un ceļā ierēķināt papildu laiku.
Šogad galvaspilsētā darbosies 92 skolas, 135 pirmsskolas izglītības iestādes, deviņas sporta skolas, deviņas mūzikas un mākslas skolas un astoņas interešu izglītības iestādes, informē pašvaldībā.